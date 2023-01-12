中華電攜手台灣燈會 打造虛實賞燈體驗

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（中央社記者江明晏台北12日電）2023台灣燈會在台北，中華電今天宣布，與北市府攜手打造虛實整合賞燈體驗，以「體感玩燈」突破以往靜態展示，也於燈區、指揮中心提供高速寬頻及市話專線，確保民眾上網順暢。

台灣燈會睽違23年以「光源台北」為主題再度回到台北，中華電信獨家贊助這屆燈會主燈，也加碼於燈區、指揮中心提供高速寬頻及市話專線等資通訊服務。

台北市政府副秘書長張溫德、中華電信執行副總兼企業客戶分公司總經理吳麗秀等今天共同出席「2023台灣燈會在台北-極速服務共創精采」記者會，雙方攜手為燈會打造「超順、超穩、超快」的網路電信服務。

中華電信表示，以網路服務為後盾，本屆燈會突破以往靜態展示，提供民眾從視覺賞燈進化為體感玩燈的全新感受，以新興科技將建築化身為燈飾作品，結合雙副燈共演，帶領民眾感受台北的潮流文化、數位科技等多元呈現。

針對本次燈會中華電信贊助內容，中華電信企業客戶分公司副總經理柯偉震說明，中華電信於燈會期間將提供300M、1Gbps高速寬頻及加強型的Wi-Fi，讓民眾能有完整的聲光互動體驗，並動員百名工程人員，即時優化燈會現場人潮尖峰時段的網路品質，提供快速、順暢的4G/5G行動網路服務。

中華電信表示，燈會活動預計規劃9處臨時基地台，以因應大量人潮所需的行動訊務需求。

此外，中華電信也提供大會市話暨IP Centrex（網路電話）服務，使大會指揮中心通訊順暢無阻，也將由專業的技術人員24小時即時的嚴密監控，確保燈會於活動期間不論在網路運作或後勤支援能夠持續不間斷。（編輯：黃國倫）1120112