英代外語補習班突倒閉 桃園學員告負責人涉詐欺

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（中央社記者葉臻桃園13日電）桃園市中壢區英代外語短期補習班無預警倒閉，部分學員昨晚報警提告負責人涉詐欺。桃園市教育局今天表示，消費爭議由中華民國補教業品保協會受理，勞資爭議可向勞動局申請調解。

民進黨桃園市議員魏筠昨天在臉書（Facebook）發文指出，英代外語國際認證機構－私立英代語文短期補習班無預警通知學員補習班倒閉，受害學員將近200人，學員已成立自救會群組。

魏筠昨晚陪同英代外語短期補習班8名學員到桃園市政府警察局中壢分局，向英代外語補習班梁姓、吳姓負責人提告詐欺，並將向桃園市消保會消保官、桃園市政府教育局集體陳情。

對此，桃園市教育局表示，已接獲英代補習班來函指稱無法繼續經營，後續將督促英代補習班妥善處理學員及教職員工相關權益事宜，並依規定核准其歇業。

教育局指出，已函請中華民國補教業品保協會啟動履約保證機制，由協會協助英代補習班的學員於6個月內向性質相近補習班換取等值服務，以維護學員權益。

後續處理，教育局表示，有關英代補習班消費爭議問題，目前由中華民國補教業品保協會單一窗口受理；勞資爭議部分，教職員工可向桃園市政府勞動局申請勞資爭議調解。（編輯：戴光育）1120113