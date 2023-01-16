日統客運經營困難停駛4國道路線 統聯全數接手

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（中央社記者汪淑芬台北16日電）日統客運公司今天宣布停駛4條國道路線。交通部公路總局回應指出，路線全部由統聯客運無縫接軌。

日統客運公告，今天起停止7005國道路線，2月1日起停止7000斗六至台北、7001北港至台北、7002四湖至台北3條國道路線。

對此，公路總局嘉義區監理所發布新聞稿指出，自高鐵通車後以及受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，日統客運公司的國道客運路線在整體大環境影響下，導致經營困難營收銳減，近年來已多次表達無意願繼續經營國道客運路線。

公路總局多次由相關主管率員南下與日統客運負責人林義風關切懇談，但日統客運在整體經營策略考量下仍決定不再繼續經營國道客運路線。

嘉義區監理所所長黃萬益表示，日統客運公司經營的國道客運路線，主要服務斗六、北港、四湖、民雄等地區民眾往返台北，日前已提出路線停駛，「7005民雄－台北」自今天起由統聯客運無縫接軌接續服務，維持原路線、站位行駛民行不中斷。

另外，日統客運的「7000斗六－台北」、「7001北港－台北」、「7002四湖－台北」3條路線自2月1日起也將由統聯客運接續服務，乘車資訊後續將在沿線各站及統聯客運網站公告。（編輯：戴光育）1120116