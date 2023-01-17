新北春節交通報你知 除夕初一路邊停車格不收費

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（中央社記者高華謙新北17日電）春節連假將至，新北交通局今天說，除夕、初一路邊停車格暫停收費，小年夜到初八每天半夜12時到凌晨5時國道全面暫停收費，建議初一到初三南下中午後出發，避開車潮。

交通局說，今年春節假期共10天，各風景區預計湧現大量人潮，新北市路邊收費停車格在除夕、大年初一全面暫停收費，其餘連假期間，商圈、老街及觀光風景區等假日收費路段維持收費，以提升車位周轉率。

交通安全科科長林碧芬提醒，22日（初一）至24日（初三）每天凌晨5時至中午12時，國5石碇及坪林南向入口匝道封閉管制，建議往宜蘭用路人避開封閉時段或改行駛台9線。

林碧芬說，20日（小年夜）到29日（初八）每天半夜12時到凌晨5時國道全面暫停收費。建議民眾22日（初一）至24日（初三）南下中午後出發，24日（初三）至29日（初八）北上則中午前出發，避開車潮；出發前也可收聽警廣或利用1968網站與App查詢最新路況。

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林碧芬表示，客運部分，這次春節連假共有87條國道客運提供平日優惠價或原票價85折優惠，且有49條台灣好行路線使用電子票證可享半價優惠，如果使用電子票證搭乘國道客運路線、台鐵或高鐵後，10小時內轉乘在地客運路線，享在地客運一段票或基本里程免費優惠，民眾可多加利用。

林碧芬說，2023新北燈會將於1月26日至2月12日在新北大都會公園幸福水漾園區舉行，建議民眾多利用大眾運輸前往，掃描「新北市春節連假交通懶人包」QR Code連結進入新北市政府民政局網站，查詢活動最新消息。（編輯：方沛清）1120117