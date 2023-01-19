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戶外解封呼吸道融合病毒蠢動 威脅2歲以下幼兒健康

2023/1/19 13:38
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（中央社記者蔡智明嘉義縣19日電）嘉義大林慈濟醫院今天表示，COVID-19疫情趨緩，社交互動增多，2歲以下幼兒感染呼吸道融合病毒也增加，幼兒若有感冒症狀併呼吸急促、較喘，快尋求醫師協助，避免轉成重症，威脅性命安全。

大林慈濟醫院發布新聞稿表示，呼吸道融合病毒（RSV）是感冒病毒的一種，好發於秋冬季節，是常見呼吸道感染疾病；過去3年因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，大家落實戴口罩與勤洗手，個案數很少，但隨著疫情戶外解封，人與人的互動多了，感染的小朋友也變多。

大林慈濟醫院小兒科主任王俊隆說，感染呼吸道融合病毒後，與一般感冒症狀差不多，除了發燒、咳嗽與流鼻涕外，小朋友可能會發生呼吸急促、比較喘的情況，嚴重時恐威脅到性命安全。

王俊隆表示，家長可以觀察小朋友是否明顯有睡不好、食慾變差、活動力減少，靠近小朋友胸部時可聽到咻咻的喘鳴聲音；此外，因為孩子比較喘會有鼻翼搧動，打開衣服會觀察到肋骨下、胸骨上會有凹陷，有類似情況儘快尋求醫師協助。

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王俊隆說，呼吸道融合病毒目前並沒有疫苗可以預防，但針對脆弱族群，如33週以下早產兒，併有慢性肺疾病之早產兒（35週以下）及1歲以下患有嚴重異常先天性心臟病的嬰兒，可施打呼吸道融合病毒的單株抗體，每個月打一劑、共施打6劑，可有效降低重症率及住院率。

王俊隆強調，呼吸道融合病毒離開人體後在環境中可存活相當長時間，易再發生接觸傳染，務必做好環境清消、戴口罩、落實手部清潔。（編輯：陳仁華）1120119

#王俊隆
#大林慈濟醫院小兒科
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