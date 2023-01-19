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特派專欄／印度巨象要動了嗎？南亞強權發光時刻可能就在今年
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蝦皮店到店運費4度調漲 2/1起至45元

2023/1/19 19:43
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（中央社記者吳家豪台北19日電）電商業者蝦皮購物去年3度調漲店到店運費，今天公告從今年2月1日起，店到店門市交寄運費及物流交寄運費將從新台幣39元調整為45元。蝦皮向中央社記者說明，希望以更彈性、便利的服務模式，為買賣雙方提供更多元的物流選項。

蝦皮2021年8月推出店到店物流方案，透過自建通路主打免運費，但去年1月開始收取運費19元，原因是避免消費者濫用免運；隨後於去年6月調漲至29元、9月調整為39元。

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蝦皮發布聲明指出，蝦皮店到店致力提供買家及賣家更卓越的服務，包括持續拓展服務範圍、優化並提供多元寄取件方案、提升整體門市及配送品質等，希望以更彈性、便利的服務模式，為買賣雙方提供更多元的物流選項。

蝦皮表示，針對網站上促銷檔期，也會持續規劃多元優惠的促銷方案與各項免運券補貼，以感謝用戶的支持，並提供買賣雙方更優質的購物和寄取貨體驗。（編輯：張均懋）1120119

#蝦皮購物
#蝦皮店
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