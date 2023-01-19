早安世界》春節連假國5南向預估今天上午現車潮 初一初二最塞

春節連假國5南向預估今天上午現車潮 初一初二最塞

今天是春節前最後上班日，交通部高速公路局預測，因通勤、返鄉及旅遊車潮，國道5號南向往宜蘭上午就會開始塞車。今年春節連假從20日至29日共10天，根據高公局先前公布的國道車流量預測，全部國道南向最塞是23日大年初二，車流量為平日1.6倍，全部國道北向最塞是25日大年初四，車流量為平日1.8倍，雙向國道最塞是24日大年初三，有旅遊及收假車潮，車流量為平日1.6倍。（看完整報導）

全民共享特別條例立院初審無共識 最快4月才能發現金

各界關注何時能夠領到全民普發現金6000元，原本估計最快可在2月底開始發放，但朝野立委18日上午在會中針對特別條例進行逐條討論時未能達共識，民進黨團力挺行政院版本普發6000元，國民黨團則希望增加到每人1萬元，其他黨團也各有意見，條文全部保留送黨團協商。民進黨團總召柯建銘表示，條文全數保留出委員會，進入冷凍期1個月，依程序最快要到4月才能發放。（看完整報導）

賴清德就任民進黨主席提4個堅持：用最大努力維持和平穩定現狀

副總統賴清德18日就任民進黨主席，他說，在他帶領下的民進黨會持續站穩4個堅持，包括堅持自由民主的憲政體制、中華民國主權和中華人民共和國互不隸屬、主權不容侵犯併吞。賴清德表示，他務實認定台灣已是主權獨立的國家，沒有另外再宣布台灣獨立的必要，未來他會站穩4個堅持的立場，繼續總統蔡英文的兩岸路線。他也要堅持中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志，「我們會用最大的努力來維持區域和平穩定的現狀」。（看完整報導）

內政部房貸補貼將排富 每月定額發放估40萬戶受惠

內政部規劃辦理房貸補貼，對象為名下僅1戶自用住宅者，並設有排富條款；內政部知情官員18日表示，內政部將以金管會提供的名冊，直接撥款給各家銀行，再由銀行逐月匯給符合資格民眾的帳戶，如果以房貸1000萬元為例，每月約可領3000元到4000元，預計約有30萬到40萬戶可受惠。（看完整報導）

2022全年失業率3.67% 創22年以來最低水準

主計總處18日公布2022年12月失業率為3.52%，全年失業率平均為3.67%，年降0.28個百分點，創下22年以來最低紀錄。主計總處說明，2021年國內疫情升溫，全國一度進入三級警戒，管制趨嚴的情況下，內需服務業受創頗深；到了2022年，雖然5月疫情再度升溫，但疫情影響程度逐漸淡化，相關指標也陸續改善。（看完整報導）

烏克蘭直升機墜毀釀18死 內政部3高官和3幼童喪生

烏克蘭官員表示，一架直升機18日上午在首都基輔市郊一家托兒所附近墜毀，原本外傳造成18人死亡，事後更改死亡數字為16人，包括機上的烏克蘭內政部長、第一副部長、內政部國務秘書等高官和托兒所3名孩童。墜機地點附近托兒所的牆面被燒得焦黑，目擊者表示，當時低空中有個紅色的東西，直朝托兒所衝去。烏克蘭總統府指出，失事的法國製直升機當時正要飛往烏東前線，目前還不清楚失事原因，俄羅斯當局未立即置評，烏克蘭官員也沒提到俄方對這個區域發起攻擊。烏克蘭總統澤倫斯基形容這是一場「可怕的悲劇」，並表示將對這起事件展開詳盡調查。（看完整報導）

白紙運動秋後算帳 中國女子「被消失」前錄影求救

中共在白紙運動發生2個月後持續秋後算帳，一名自稱是北京大學出版社26歲編輯曹芷馨的中國女子在影片中說，她與友人去年11月在北京參加悼念烏魯木齊火災死者的活動後，警方強迫她多位友人在罪名欄空白的逮捕令上簽名，接著友人便被帶走，失去聯繫。曹芷馨在預錄的求救影片交給其他友人。她說，「當大家看到這視頻時，我已經被警察帶走了。」曹芷馨的求救影片中還列出13名「已經確認身分的失聯者」，他們都疑似因為參加抗議或守夜活動而「被消失」。（看完整報導）

加州列農曆春節為法定假日 全美首例

加州州長紐松去年9月簽署的AB 2596法案自今年生效，法案去年由30名議員發起，自2023年起的農曆春節大年初一，加州政府轄下的公務體系、公立學校都放假一天。根據這項法案，加州將成為全美第一個將農曆春節列為法定假日的州。紐松去年發布聲明指出，加州將這天定為州政府公休日，目的是肯定亞裔美國人讓加州文化更多元豐富，也為所有加州人提供一個參與農曆新年的機會。（看完整報導）

學者：台灣進入戰時才會布署地雷 用於在可能登陸地點反制共軍

美國國防安全合作署（DSCA）去年12月宣布軍售台灣總額約新台幣54.5億元的火山車載布雷系統（Volcano），項目包括火山布雷系統、M977A4重型卡車、M87A1反戰車地雷，及M88、M89訓練用地雷等。外界擔憂國軍對美軍購火山布雷系統恐讓台灣成「地雷島」，陸軍17日在國防部記者會回應，部分人士錯誤解讀，散播「美國強迫採購」、「全台將布滿地雷」等謠言，只會讓敵人竊喜而損傷國人士氣。學者18日進一步指出，布雷時機是「戰時」，目的是在共軍可能登陸的地點藉地雷反制。（看完整報導）

張善政研究案6報告涉抄襲 農委會認定違反契約將求償

行政院農業委員會18日發布新聞稿指出，宏碁公司執行農委會96至98年「農業電子化發展策略分析與規劃」，張善政任職宏碁公司期間擔任此計畫主持人，所提出的報告疑涉侵權。農委會副主委陳駿季表示，「通俗用語就是抄襲」，將向宏碁公司追償計畫經費。宏碁表示，尚未收到農委會公文，待收到後將再行研議。現任桃園市長張善政透過市府新聞處表示，農委會專案小組這項認定結果有爭議，令人無法接受，疑似先射箭再畫靶，至於是否會向農委會申訴等後續動作，應該由宏碁決定。（看完整報導）