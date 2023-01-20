早安世界》蘇貞昌請辭 總統府：農曆年期間啟動內閣調整作業

蘇貞昌請辭 總統府：農曆年期間啟動內閣調整作業

行政院長蘇貞昌19日在臉書宣布再度向蔡英文總統請辭。他說，去年民進黨九合一敗選後接受慰留，主要是擔憂中央政府總預算案遭立法院退回，因此選擇頂住笑罵，穩住團隊步伐，如今總預算案已過，各項政策也陸續推出，此刻應開創新局。蘇貞昌兩次合計5年多的任期，是總統於1996年改為直接民選之後任期最長的行政院長。總統府發言人張惇涵表示，蘇貞昌19日下午與蔡總統在總統府內會晤，執政團隊接下來將在農曆年期間啟動內閣調整作業，並在過年後讓新內閣團隊迅速就定位，讓各項國政無縫接軌、順利推動。（看完整報導）

大年初三初四最冷僅6度 春節10天連假國道0至5時免收費

中央氣象局19日預報，20日起10天春節假期，每2天就有一波冷空氣，23日大年初二強烈大陸冷氣團南下，大年初三、初四最冷，可能達寒流強度。氣象專家吳德榮預測，初三、初四平地低溫下探攝氏6度。至於春節期間的交通，高速公路局將開始實施多項疏導措施，包含連續10天每天0至5時國道免收費；部分路段將實施高乘載管制，分別是24日（初三）至29日（初八）每天下午3時至晚間8時，國5北向蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道入口匝道；25日（初四）下午1時至傍晚6時，國1北向下營系統至頭份及國3北向官田系統至竹南各交流道入口匝道。其中國5北向高乘載管制結束時間將視交通狀況機動調整。（看完整報導）

112年度中央政府總預算三讀通過 刪減300億元

立法院會19日三讀通過民國112年度中央政府總預算，歲出原編列約新台幣2兆7191億元，減列約300億元。今年度政府總預算案原列歲入總額約2兆5565億元，審議結果增列約227億元，原列歲出總額約2兆7191億元，審查結果共計減列約300億元。如果在歷年相同比較基礎下，立法院三讀通過的112年度總預算刪減金額是自103年度以來最多，但因總額增加，刪減比例1.10%卻是自103年度以來最少。（看完整報導）

前立委羅志明、退將夏復翔捲共諜案 防逃亡串證更裁收押

海軍退役少將夏復翔、前立委羅志明捲入共諜案獲交保，檢方向二審高雄高分院提出抗告，法官撤銷原裁定發回高雄地方法院，地院法官19日上午重開羈押庭，依檢方原聲押事實裁定2人羈押禁見，且在看守所內禁看報紙、電視等，兩名被告確定得在牢裡過年。地院指出，羅志明、夏復翔接受訊問時雖均否認犯行，但依卷內證據所示，足認2人涉犯修正前國家安全法嫌疑重大，且涉案期間曾多次出境，還有親屬住在國外，足認2人均有充足經濟能力、海外人脈可供依靠，有極高逃亡可能性。（看完整報導）

台灣為何用火山布雷系統？ 一文看懂地雷在反登陸作戰角色

美國國務院去年12月29日宣布出售台灣火山布雷系統，引發各界討論，有人質疑地雷將布滿台灣全島，危及民眾生命，而且違反國際法。但在台海戰爭情境下，地雷最主要使用於反登陸作戰，屬於戰時被動防禦手段，目的在於阻滯敵軍前進，平時不需布雷，並且只是反登陸作戰中的一環，期望以最小成本與最少人員犧牲阻絕敵方推進。美方此次出售的地雷用於反裝甲，不需埋在地下，也未受國際法律禁止。中央社整理相關重點，帶讀者看懂火山布雷系統的特色。（看完整報導）

內政部函釋跨國同性伴侶可結婚 同志團體讚終可團圓

台灣伴侶權益推動聯盟表示，歷經近4年等待，在台北高等行政法院累積5個有利跨國同婚的勝訴判決、新北市訴願會累積4個有利的訴願決定後，內政部19日發函各縣市政府，未來除了兩岸同性伴侶，其餘跨國伴侶均適用涉外民事法律適用法第8條規定，准予結婚登記，這代表跨國同性伴侶終於得以團圓。（看完整報導）

新台幣虎年貶2.54元重摔8.36% 25年來最大幅度

新台幣匯率19日收盤收在30.368元，貶3.5分，宣告虎年正式封關。回顧過去一年，受到美國聯準會接連大幅升息影響，新台幣貶勢劇烈，虎年重貶2.54元，幅度高達8.36%，創下25年最大跌幅。對於新台幣匯率在兔年是否能「鴻兔大展」，匯銀主管表示，可關注美國聯準會降息訊號、中國經濟大幅好轉、日本央行政策方向等3關鍵，只要其中一項達成，新台幣就可望「先蹲後跳」。（看完整報導）

巴沙魚究竟是什麼？不肖業者冒充鱈魚多利魚、過期改標牟利

知名連鎖鍋物店「江小漁鴛鴦酸菜鍋」被查獲過期巴沙魚達39噸。巴沙魚是一種源自東南亞湄公河流域的鯰魚品種，外觀像鯊魚，魚型流線修長。巴沙魚價位較低、雜食性、生長快，多以淡水養殖方式大量生產，常被不肖業者用來冒充其他高價魚種，如多利魚、鱈魚等，藉此賺取暴利。另網路謠傳養殖巴沙魚的用藥危害健康，但台灣事實查核中心2020年報告指出，養殖魚類雖然有用藥、環境污染等風險，但是否含有重金屬等物質，須抽檢才知結果。中央社整理相關資訊帶讀者一次看懂沙巴魚爭議。（看完整報導）

總理阿爾登倦勤宣布2月卸任 施政受肯定在野黨也道謝

紐西蘭總理阿爾登19日在電視聲明中表示，她今年將不尋求連任，2月7日會是她總理職位的最後一天。阿爾登任內面對境內最嚴重的清真寺槍擊血案，她在槍案發生後戴上頭巾安慰遇難者家屬，並迅速實施槍枝管制改革，敦促社群媒體巨頭解決網路仇恨言論，贏得各界一致喝采；COVID-19疫情初期實施的防疫零容忍策略，也使她成為國際間標竿性人物，她宣布即將卸任的消息一出，包括紐西蘭反對派領袖、澳洲總理以及影視名人、一般小民都公開感謝阿爾登對國家的奉獻。阿爾登2年前領導自由派工黨，以壓倒性優勢贏得連任，但近期民調顯示工黨支持度落後保守派競爭對手。（看完整報導）

灌籃高手上映6天票房破億 想見你公開獨家片段催票

「灌籃高手」漫畫以高中籃球為主題，從1990年在「週刊少年JUMP」連載至1996年，推出了31集單行本。截至春節前，日本經典「灌籃高手」劇場版13日全台上映後，6天累計票房正式突破億元大關；熱門台劇「想見你」電影版去年底上映，19日票房累積至9400萬，全台戲院20日起將在片尾公開台灣獨家片段。（看完整報導）