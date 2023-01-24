早安世界》寒流來襲北台灣今天低溫探6度 山區有機會降雪
寒流來襲北台灣初三低溫探6度 紓緩車潮國道部分交流道封閉
氣象局發布低溫特報，台中以北及宜蘭受寒流影響，23日入夜到24日上午最冷，低溫6到10度，山區如果水氣足夠，有可能降雪，而即使沒有降雪，也可能結霜路滑，用路人應注意路況與行車安全。公路總局預估24日大年初三部分省道主要幹道、銜接國道路段、觀光風景區及寺廟周邊路段將湧現車潮，為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，已協調客運業者視人潮增班。同時，高速公路局預估初三國道交通量為平日1.6倍，國道5號將分時實施高乘載管制，國1、國3及國5部分系統交流道將封閉。（看完整報導）
加州「小台北」除夕夜華人舞廳槍擊11死 疑感情糾紛釀殺機
美國加州蒙特瑞公園市由華人經營的舞廳「舞星」除夕發生槍擊，造成至少11人死亡。根據附近居民及熟識舞廳老闆的人士指出，72歲似乎是越裔凶手的犯案動機可能是感情糾紛。這家主要客群為中老年人的舞廳周邊，原本計畫一連兩天舉行的新年封街慶祝活動已經取消。洛杉磯中華總商會主席莊佩源表示，華人社區聽聞槍擊案發生都非常震驚，深怕是仇恨犯罪，不過透過管道瞭解之後，他相信這是一件家庭暴力事件，因為美國槍枝氾濫，造成無辜的人也受害。（看完整報導）
美國眾院議長麥卡錫傳今春訪台 五角大廈預做準備
美國政治新聞網站「酒杯新聞」23日援引一名直接參與會談的官員報導，聯邦眾議院1月稍早剛當選的議長麥卡錫今年春季將訪問台灣，五角大廈正為此預做準備。麥卡錫對北京強硬，在美國政壇屬友台派，擔任眾院共和黨領袖期間多次為台發言，包括表態支持台灣參與國際組織、呼籲美方加速對台軍售等。如果麥卡錫訪在春季成行，將成為1997年以來第3位訪台的美國國會眾院議長，距離前一位議長裴洛西來台不到一年。（看完整報導）
華爾街日報：一帶一路爛尾工程四處現形 錢坑愈來愈大
厄瓜多北部的科卡科多辛克萊大壩座落在活火山附近，由中國砸鉅款承建、2016年啟用，是厄瓜多史上最大基礎設施計畫，也是該國最主要的電力設施。據華爾街日報引述厄瓜多政府工程師的話說，大壩建設計畫裡造價27億美元的水力發電廠浮現數千條裂縫，升高可能崩塌的隱憂，不僅如此，大壩周邊山坡也遭侵蝕形成損害威脅。報導說，過去10年，中國「一帶一路」倡議花費上兆美元，意圖透過發展經濟貿易來擴大在亞洲、非洲和拉丁美洲的影響力。現在部分計畫的劣質建造品質不僅危害重要基礎建設，也使得這些國家恐要花上多年解決問題，錢坑愈來愈大。（看完整報導）
分析：外交經濟壓力迫使習近平對美暫時收起戰狼姿態
德國之聲22日發表德籍華裔政治學者張俊華的文章指出，中國國家主席習近平受制於外交及經濟等壓力，被迫收起對美國的戰狼外交姿態，轉而談和。文章指出，與中國向來友好的塞爾維亞、柬埔寨、巴基斯坦3國轉而支持烏克蘭，且戰局對俄羅斯不利，再加上中國經濟上的困局使其有求於美國，都是讓習近平對美態度轉向的壓力來源。中國國務院副總理劉鶴與美國財長葉倫日前長達3小時的會談，就反映了這個微妙的轉變。（看完整報導）
挪威指俄軍侵烏11個月戰損18萬人 歐盟批准再給烏克蘭5億軍援
俄羅斯全面侵略烏克蘭已11個月，挪威國防軍司令22日公布估計顯示，俄羅斯在烏克蘭的死傷數約達18萬人，烏克蘭則有10萬軍人死傷、3萬平民喪命。在此同時，美國與歐洲聯盟持續加強對烏克蘭的援助，歐盟23日批准向烏克蘭提供另一筆5億歐元（約新台幣165億元）的軍援，以及另一筆價值4500萬歐元的「非致命性裝備」，用於歐盟對烏克蘭的軍事訓練任務。（看完整報導）
李姓旅客訂房放鴿子已道歉允賠全額 湯布院椿旅館： 仍歡迎台灣人到訪
台灣李姓男子日前透過日本訂房網站預約日本九州知名的湯布院椿旅館小年夜及除夕兩晚住宿，時間到了卻沒有出現，導致旅館事先備好的指定高檔食材被迫全部丟棄，加上住宿費共損失24萬日圓（約新台幣5萬6000元），此事經媒體披露，引發關注。旅館事業部顧問八代淑子向中央社表示，李男23日上午已致電道歉並說願在年假後匯款全額賠償。八代淑子說，旅館不會因此事對台灣人有偏見，仍非常歡迎台灣旅客到訪。（看完整報導）
彰化員警年初二下班回家途中 疑遭毒駕追撞身亡
彰化警分局快官派出所員警高偉倫23日上午下班騎機車返回租屋處，行經彰化市彰興路與聖安路口停等紅燈時，突然被吳姓男子駕駛的自小客車從後方追撞，撞飛10多公尺，送醫急救仍傷重不治。事故發生後，警方在吳男身上及自小客車都找到毒品，不過吳男送醫時精神恍惚，無法進行訊問。家人已將高偉倫接回高雄處理後事，分局同事列隊齊聲高喊一路好走，場面哀戚。（看完整報導）
找回韓式料理文化失落一半 脫北CEO用美食串聯南北韓
兩韓分裂至今數十年，人民文化交流幾乎斷絕，8年前來到南韓的脫北者Jessie Kim用家鄉美食讓南韓民眾認識朝鮮半島飲食文化的另一半，除了期盼讓傳統飲食保存下去，也希望藉由介紹北韓料理、讓南韓民眾進一步了解北韓，也讓北韓同胞有更多機會接收到「在南韓的脫北者過得很好」的訊息。（看完整報導）
周婕妤完封擊敗英國好手費雪 女子9號球世錦賽奪冠
女子9號球世界錦標賽於台灣農曆新年期間在美國大西洋城舉行，台灣好手周婕妤一路以不敗之姿闖決賽，23日以9比0完封英國名將艾莉森費雪、拿下冠軍，是繼去年女子10號球世錦賽後，拿下的第2座世界冠軍，成為台灣首名雙料冠軍女子撞球選手。（看完整報導）
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