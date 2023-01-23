彰化員警疑遭毒駕撞死 同事列隊高喊一路好走

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（中央社記者吳哲豪彰化23日電）彰化員警高偉倫今天上午下班時，遭有毒品、酒駕前科的吳男駕車追撞，不幸傷重殉職，家人下午將高偉倫接回高雄處理後事，分局同事列隊齊聲高喊一路好走，場面哀戚。

彰化警分局快官派出所員警高偉倫今天上午下班騎機車返回租屋處，行經彰化市彰興路與聖安路口停等紅燈時，突然被吳男駕駛的自小客車從後方追撞，撞飛10多公尺，雖然被送往彰化基督教醫院急救，仍傷重不治。

彰化警分局局長王國峯接受媒體聯訪指出，29歲的高偉倫未婚家住高雄，2017年特考班畢業，先在花蓮縣警察局服務，今年1月5日才調到彰化分局快官派出所，父母接獲噩耗，下午從高雄趕到彰化處理後事。

高偉倫的父母趕到醫院認屍，高母掩面痛哭，家屬決定將高偉倫接回高雄老家辦理後事，當載運高偉倫遺體的救護車行經快官派出所時，員警們還列隊敬禮，高喊「高偉倫，一路好走」，場面哀戚。

王國峯指出，事故發生後，警方在吳男身上及自小客車都找到毒品，醫護人員也幫吳男抽血檢測，不過吳男送醫時精神恍惚，無法進行訊問。

彰基醫院則說，高偉倫在事故現場就已無呼吸心跳，醫院急救超過半小時無效，宣告不治，初步檢查臉部有多處撕裂傷，四肢跟軀幹也有擦挫傷，右手扭曲，確切死因仍需由法醫判斷。

警方懷疑吳嫌是吸毒後神志不清開車撞死員警，肇事原因尚待釐清，警方也在肇事車輛內及吳嫌身上查扣毒品數包，除依照公共危險罪及殺人罪移送法辦外，將擴大追查毒品來源。

另在案發後，內政部代理部長花敬群、警政署長黃明昭、彰化縣長王惠美都表達遺憾與不捨，彰化縣警局將成立治喪委員會，全力協助家屬辦理後事、爭取最高撫卹，對肇事者將從嚴追究責任，絕不寬貸。（編輯：陳清芳）1120123