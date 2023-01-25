春節連假出遊 台南觀光車潮估持續至大年初七

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（中央社記者張榮祥台南25日電）今天是大年初四，台南不少人攜家帶眷出遊，市府預估觀光車潮估持續到大年初七（28日），多集中在永康區、關廟區、鹽水區及市中心的中西區、安平區等。

台南市政府交通局人員今天告訴中央社記者，台南農曆春節連假出遊人潮從大年初一（22日）開始湧現，但整體交通還算順暢，以往年來看，大年初二至初四是觀光人潮最多的時刻。

不過，今年農曆春節年假長達10天，且是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情解封後首次旅遊開放的春節長假，天氣也不錯，不少人攜家帶眷出遊，台南觀光車潮多。

台南市政府交通局觀測，台南市區從小年夜（20日）至大年初三（24日）交通路況尚屬順暢，8小時平均交通量約1萬9200車次，主要車多路段包括永康區、大灣、關廟區交流道周邊，及中西區、安平區、鹽水區等觀光景點。

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交通局預期台南觀光車潮將持續至大年初七（28日），除國道春節疏運外，市府也在安平區、梅嶺、六甲落羽松、菁寮老街及鹽水月津港等安排接駁車，智慧交通中心更即時監控全市路況，執行交流道區域協控、市區往返交流道導引與舊城區路網動態號誌，紓解壅塞車流。

交通局提醒，配合國道交通疏導，大年初三（24日）至大年初五（26日）封閉國道一號仁德交流道北上入口匝道，用路人應改道大灣交流道北上，且在上路前先查詢相關交通資訊，預先規劃行駛路線，避開可能壅塞路段。（編輯：張銘坤）1120125