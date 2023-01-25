早安世界》嘉義以北下探6度明回溫 國道部分交流道今高乘載管制

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低溫特報北部白天僅15度明回暖 國道部分交流道今高乘載管制

寒流來襲，桃園拉拉山上24日冰霰和雪花交錯，海拔約1200至1500公尺的宜蘭大同鄉南山部落晚間也飄冰霰，並偶有雪花。中央氣象局發布低溫特報，全台22縣市到25日都可能出現攝氏10度以下低溫，嘉義以北更可能低到6度以下，預估北部26日白天回溫至20度，27日再轉冷。氣象局提醒民眾加強保暖，避免長時間逗留在寒冷環境。太平山森林遊樂區25日原訂凌晨4時開園的時間將延後，確定安全才會開園。同時，高速公路局預估25日年初四國道交通量將是平日的1.6倍，國1北向西螺-埔鹽系統、國3北向竹山-中興等9路段容易壅塞，部分交流道入口將實施高乘載管制。（看完整報導）

媽的多重宇宙入圍奧斯卡最佳影片導演等大獎 楊紫瓊挑戰影史紀錄

第95屆奧斯卡金像獎入圍名單24日揭曉，楊紫瓊主演電影「媽的多重宇宙」入圍最佳影片、最佳導演、最佳女主角、男配角與原著劇本等11獎項，兩位女配角潔美李寇蒂斯和史蒂芬妮‧許更同獲提名。「我的鯨魚老爸」男主角布蘭登費雪將與威尼斯新科影帝柯林法洛一拚高下，楊紫瓊挑戰影后凱特布蘭琪等人，有機會成為影史首位亞洲奧斯卡影后。（看完整報導）

烏克蘭國會議員擬春天再訪台 推動成立台灣代表處

俄烏戰爭2022年2月24日爆發至今，台灣對烏克蘭的援助不曾中斷，其中發電機是寒冬下續命必需品。去年訪台的烏克蘭國會議員盧狄克盼台烏友情源遠流長，將推動台灣在烏設立代表處。她說：「這不會很快發生，不過一旦持續推動，事情就會有進展。」盧狄克表示，基輔這幾天約零下5至10度，當地能源設施被俄軍炸毀，因此缺乏電力供暖，台灣第2批發電機在此時如及時雨運抵，有助提升基輔軍民眾士氣。（看完整報導）

跨國企業未抵制還發俄羅斯財 上榜中企最多 嬌生雀巢也挨批

俄羅斯入侵烏克蘭已經11個月，經開戰初期一波跨國企業抵制、撤出俄國市場後，英國非政府組織點名還在做生意、繳稅給俄國政府，間接資助侵略者的企業以中國最多，西方品牌嬌生、雀巢也挨批。排行顯示，道德負分最多的前10名包括協助俄國發展直升機的中國航空工業集團、進口俄國石油的中國化工集團，還有被描述為「傳遞俄國官方宣傳且監控人民幫凶」的騰訊，以及「在俄國加深對中國物資依賴下的最大獲益者之一」阿里巴巴，前10名唯一非中國的企業是日本電信電話公司NTT。知情人士透露，美國拜登政府已向北京提出證據，證明部分中國國營企業可能正為俄羅斯在烏克蘭的戰爭提供援助，美方並試圖釐清北京對此是否知情。（看完整報導）

加州舞廳槍擊案2台僑罹難 華裔第3代老闆與凶嫌扭打奪槍獲讚英雄

美國加州蒙特瑞公園市21日農曆除夕夜發生舞廳槍擊案，累計11人死亡，美方證實其中有2名罹難者為台灣僑民。駐洛杉磯辦事處23日聲明，目前在協助一名罹難者在台家屬至美國辦理後事，聲明並提醒僑民注意出入及居家安全。事發後自戕身亡的疑似越裔72歲槍手在行凶後曾前往另一家舞廳，但這家舞廳第3代老闆布蘭登‧蔡與他扭打並奪下一把長槍，拍下過程的監視錄影畫面曝光後，警方稱讚蔡先生是救命英雄。（看完整報導）

寒流發威韓國濟州暴雪航班全停 中國多地迎今冬以來新低溫

韓國年節連假將結束，民眾的返鄉路卻不太順遂，位於朝鮮半島最南部的濟州道24日因暴雪、強風所有航班停飛，韓國各地有至少113個船班也也因風浪太強停駛。韓國全國23日白天氣溫約在攝氏零下3度至零下14度間，首爾白天最高溫為零下12度。對於連續低溫下的大量供電需求，當局已啟動「非常應對狀態」，以因應連假用電降低而暫停運作的發電機組重啟時可能發生的問題。同時，中國受寒流影響，北京、天津等13地氣溫24日創今冬以來新低，瀋陽零下21.8度、烏魯木齊零下23.3度，預估未來幾天持續寒冷，28日才回暖。（看完整報導）

法國電價漲10倍 麵包店首當其衝陷倒閉潮

法國去年以來電價與原物料價格暴漲對中小企業影響巨大，尤以耗電量大的麵包店首當其衝。一家麵包店老闆向中央社表示，他的電價帳單漲幅高達1200%，每月1200到1300歐元開銷變成每月1萬4000到1萬6000歐元。許多店家哀嘆，若政府不協助，恐怕只能關門大吉。（看完整報導）

中國網紅赴泰旅遊加購警察護送服務引眾怒 泰國擴大調查

擁有百萬粉絲的中國網紅「臭蛋」20日到泰國巴達雅旅遊，事前訂購機場接駁時，她選擇加購商家提供的「警察護送」服務，並把整個接機過程影片放上社群媒體，揭露加購價格以及她塞小費給警察的畫面。泰國網友把影片配上字幕後重新上傳引發議論，網友狂酸「難道泰國是中國的嗎？」也有人批評警察行為破壞國家形象。泰國警方調查後起訴影片中2名交警，並就此案擴大調查。（看完整報導）

美COVID-19疫苗接種常規化 FDA擬提議每年打一劑

美國食品暨藥物管理局（FDA）23日提出簡化方案，擬提議比照年度流感疫苗，開放多數成人及兒童每年注射1劑COVID-19（2019年冠狀病毒疾疾）疫苗。FDA指出，多數美國民眾因打過疫苗、曾經確診或兩者兼具，目前已有足夠免疫力對抗引發COVID-19的冠狀病毒，以此為基礎，應該足以將疫苗政策轉為每年接種最新主流株的加強劑，讓接種工作更趨近於年度流感疫苗。（看完整報導）

研究：中國家電晶片可情蒐監控 國安風險大於手機等電信設備

美國一家風險顧問公司在提供給英國政府的報告中示警，中國製移動式物聯網（cellular IoT, CIoT）模組的國安風險恐大於中國手機和其他電信設備，它可蒐集並透過5G網路傳輸數據，讓中國方面可偵察、監控人、武器以及物資和技術供應鏈等目標的動態，中方也可透過相關技術和設備進行產業間諜活動。中國3家企業已掌握全球約54%的CIoT設備市場，在連線服務的市場占比更高達75%，而這3家中企的客戶包括特斯拉（Tesla）、惠普（HP）、英特爾（Intel）、戴爾（Dell）等。在一般情況下，CIoT也可將數據回傳供應商，以進行品質管控和軟體更新。這種模組可見於電腦、智慧型手錶、智慧型電表、門鈴攝影機、隨身密錄器、信用卡支付機、汽車、電冰箱及其他可透過APP操控的器械裝置，甚至燈泡、浴缸。（看完整報導）