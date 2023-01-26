早安世界》陳建仁接閣揆 鄭文燦可望任副手 明天記者會正式宣布
陳建仁接閣揆鄭文燦可望任副手 27日記者會正式宣布
總統府發言人張惇涵25日表示，針對新任閣揆人選，總統蔡英文下午邀請前副總統陳建仁，就重大國政議題交換意見，並正式徵詢陳建仁後定案。現任內閣預定30日總辭，31日交接。另外，黨政高層表示，內閣改組包括行政院副院長內定鄭文燦等人事布局，預計最快26日展開徵詢，定案後將對外公布。黨政高層晚間表示，內閣相關人事案都要由陳建仁親自徵詢當事人，定案後再公布。高層人士說，至於屬於總統職權的部分包括兩岸、外交、國防在內的國安團隊布局，總統還在思考中。（看完整報導）
今天年初五回溫全台多雲到晴 國5恐壅塞至午夜
中央氣象局預估，26日初五清晨仍寒冷，白天起寒流減弱，氣溫將回升，台灣各地及離島地區為多雲到晴的天氣，北部地區最高溫將達到20度，但日夜溫差大，民眾早晚仍要注意保暖。交通部高速公路局說明，26日高速公路壅塞狀況將較25日趨緩，仍以北向為主要塞車路段，尤其國道5號壅塞最為明顯，預估從上午9時塞到午夜，建議用路人提早出門。（看完整報導）
統一發票11-12月千萬獎得主 超商繳手續費成幸運兒
111年11、12月期統一發票中獎號碼25日公布，統一超商共開出3張1000萬元特別獎、2張200萬元特獎及4張100萬元雲端發票專屬獎，其中一名千萬獎得主在7-ELEVEN購買39元飲品就幸運中獎，另一名幸運兒繳納代收手續費13元，也中千萬大獎。（看完整報導）
太陽能與風力滲透率再創新高 25日綠電首度破1/3
台電表示，25日大年初四風力及太陽能發威，帶動「風光」滲透率首度突破3成，太陽能及風力在中午12時32分瞬時發電量合計達623.3萬瓩，滲透率達31.21%，相當於每3度電中，便有約1度是綠電。台電說明原因指出，除了過年用電量低之外，主因是2022年衝刺出史上最高的年度再生能源裝置量，發電量隨之增加。（看完整報導）
頻遭施壓終放行 德國將提供14輛豹2戰車援烏抗俄
在烏克蘭政府和許多盟邦施壓數週之後，德國政府25日批准運送威力強大的豹2主力戰車給烏克蘭。德國政府發言人赫伯史揣特表示，柏林當局會先從聯邦國防軍庫存中提供14輛。基輔當局認為，重型武器對擊退俄羅斯入侵至關重要，但莫斯科批評此舉是不必要的挑釁。法國總統府樂見柏林決定運送戰車給烏克蘭，並允許其他使用德製同型戰車的國家跟進。（看完整報導）
疫情衝擊收入銳減 中國打工人不敢返鄉過年
中國放寬COVID-19防疫後的第一個農曆春節，許多人大包小包的準備回老家過年，然而也有人因為疫情收入銳減，沒有領到年終獎金，或是曾經染疫擔心將病毒帶回老家，而不敢回鄉過年。雖然中國已放開防疫管制，不再限制民眾返鄉過年，然而在經濟情勢與疫情蔓延的壓力下，對不少人而言，這次是「感動卻又不敢動」的農曆春節。（看完整報導）
楊紫瓊入圍奧斯卡獎欣喜若狂 盼打破玻璃天花板讓亞裔有更多舞台
華裔女星楊紫瓊24日以「媽的多重宇宙」入圍奧斯卡金像獎最佳女主角獎後直說「欣喜若狂」，但想到過去沒有亞裔女星獲得青睞又「有一點感傷」。「媽的多重宇宙」共入圍11項奧斯卡，除了楊紫瓊入圍最佳女主獎，獲提名獎項還包括最佳女配角、最佳男配角、最佳導演及最佳影片等。（看完整報導）
喬科維奇直落3挺進澳網4強 力拚第22個大滿貫冠軍
網球名將喬科維奇25日上演一場大師級的比賽，以直落3盤擊敗俄羅斯好手盧布列夫，晉級澳網男單4強賽事，朝個人第22座大滿貫將盃更近一步。這是喬科維奇第44次進入大滿貫賽的4強賽事，縮小他和費德瑞46次歷史紀錄的差距。（看完整報導）
屏東萬年濕地生態多樣 二級保育水鳥水雉現蹤
屏東縣政府近年在萬年溪上游增闢6處總面積近30公頃的濕地群，除有效淨化水質，生態保育也日見成效，有二級保育動物水雉現蹤，初步調查有60多隻，萬年濕地群正在申請列為國家級重要濕地。（看完整報導）
兔年開春登高 金管會提醒山友投保登山險
不少民眾利用春節假期登山，金管會提醒，新春時節乍暖還寒且山中氣候多變化，除了完善路線規劃、妥善裝備物資等，可投保適當保險，為自身權益提供多一層保障。另為提高投保便利性，金管會已開放登山綜合險採網路投保。（看完整報導）
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