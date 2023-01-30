接連寒流致農損 農業保險已理賠1130萬元

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（中央社記者張雄風台北30日電）農委會農金局表示，統計自去年底至今天，因寒流農損獲得農業保險理賠已達314件、金額約新台幣1130萬元，其中以春節連假嘉義、台南等地計99名養殖漁民獲理賠約870萬元最多。

行政院農業委員會今天下午更新今年1月下旬寒流農業災情報告，截至下午5時，農業產物估計損失計725萬元。縣市受損情形部分，以苗栗縣損失546萬元、台中市損失135萬元、新竹縣損失30萬元及雲林縣損失12萬元較為嚴重。

農產損失部分，農作物被害面積204公頃，損害程度15%，換算無收穫面積31公頃，受損作物主要為高接梨穗，被害面積180公頃，損害程度15%，換算無收穫面積28公頃，損失金額602萬元，其次為枇杷108.8萬元、食用玉米11.4萬元、其他葉菜（葉用甘藷）及茶共2萬餘元。

農業金融局統計，檢視農漁業相關氣象參數型保單已達理賠標準，累計出險314件，理賠金額約1130萬元；已促請產險公司應儘速完成賠付，提供農漁民即時補償。

農金局說明，去年12月首波寒流，已啟動虱目魚、石斑魚、鱸魚及吳郭魚等氣象參數型保險理賠，計75名漁民獲得理賠約240萬元。

另外，春節連假2波寒流受影響地區更甚首波，嘉義、台南等地連續10小時以上溫度低於攝氏10度，造成養殖漁業損失，計99名漁民獲得理賠金額約870萬元；高雄、屏東部分蓮霧保險附加低溫險亦達理賠標準，有36名投保農民可獲得理賠金額約20萬元。

農金局指出，因應氣候變遷日趨嚴重，農漁業經營風險相對提高，面臨的災害型態多元，農漁民可藉由保險機制，降低災害損失及維持穩定收益，目前已開發銷售27種品項、42張保單，呼籲農民踴躍投保，保障營農收入。（編輯：張雅淨）1120130