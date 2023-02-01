更多編輯台推薦新聞：
5萬年一遇彗星2/1最靠近地球 雙筒望遠鏡可觀測
生活

5萬年一遇彗星2/1最靠近地球 雙筒望遠鏡可觀測

書摘／近藤麻理惠當3寶媽 如何繼續整理怦然心動度日
文化

書摘／近藤麻理惠當3寶媽 如何繼續整理怦然心動度日

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包
生活

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台捷元首通話創先例 帕維爾：我們是主權國家 做認為正確的事
首頁 / 生活

書籍公共出借權2月起開放登記 111年發近30萬元

2023/2/1 12:26（2/1 13:23 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
文化部與教育部合作試行「公共出借權」制度，每借出1本書就補償新台幣3元，去年共發放新台幣近30萬元。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
文化部與教育部合作試行「公共出借權」制度，每借出1本書就補償新台幣3元，去年共發放新台幣近30萬元。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北1日電）教育部與文化部合作，於民國109年起挑選2間公共圖書館試辦「公共出借權」，去年共發放新台幣近30萬元，今年度的線上登記申請，將於2月開始分階段開放。

公共出借權最早施行於北歐國家，前行政院長蘇貞昌於108年宣布台灣要推動相關制度，經過教育部和文化部研議，109年1月起由國立公共資訊圖書館、國立台灣圖書館先試辦，每出借一本書補償3元，其中7成分給創作者，3成分給出版社。

教育部今天發出新聞稿指出，試辦的2間圖書館在110年開放符合登記範圍的書目合計約10萬餘種，累計借閱逾54萬冊次，審核通過登記共有1萬1365筆書目，於111年共發放92間出版社及1183名創作者補償酬金共29萬9235元。111年的累計借閱次數，則進一步達71萬冊次。

教育部指出，112年度登記申請補償酬金作業將以111年度試辦館統計借閱次數為計算基準，自今年2月1日起分兩階段開放出版者及創作者登記。首場說明會預計於2月16日於新北市立圖書館舉辦，可於2月10日前報名。（編輯：張雅淨）1120201

#教育部
#文化部
#蘇貞昌
延伸閱讀
公共出借權2020年發40萬 出版社期許擴大範圍、簡化流程疫情期間用力編書 110年新書出版數成長逾6成台北國際書展搶聽獵魔士作者說書 優惠票價、講座時間一次看
蘇貞昌
蘇貞昌腰傷動微創手術 台北榮總：復原狀況良好蘇貞昌腰傷動微創手術 蔡總統前往探視
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族