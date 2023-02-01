書籍公共出借權2月起開放登記 111年發近30萬元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北1日電）教育部與文化部合作，於民國109年起挑選2間公共圖書館試辦「公共出借權」，去年共發放新台幣近30萬元，今年度的線上登記申請，將於2月開始分階段開放。

公共出借權最早施行於北歐國家，前行政院長蘇貞昌於108年宣布台灣要推動相關制度，經過教育部和文化部研議，109年1月起由國立公共資訊圖書館、國立台灣圖書館先試辦，每出借一本書補償3元，其中7成分給創作者，3成分給出版社。

教育部今天發出新聞稿指出，試辦的2間圖書館在110年開放符合登記範圍的書目合計約10萬餘種，累計借閱逾54萬冊次，審核通過登記共有1萬1365筆書目，於111年共發放92間出版社及1183名創作者補償酬金共29萬9235元。111年的累計借閱次數，則進一步達71萬冊次。

教育部指出，112年度登記申請補償酬金作業將以111年度試辦館統計借閱次數為計算基準，自今年2月1日起分兩階段開放出版者及創作者登記。首場說明會預計於2月16日於新北市立圖書館舉辦，可於2月10日前報名。（編輯：張雅淨）1120201