出遊想和動物互動 新北：應選有展演許可證場所

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（中央社記者王鴻國新北1日電）新北市動保處表示，農場等業者為吸引民眾消費，標榜飼養可愛動物提供民眾餵食互動，但為落實動物保護，呼籲喜歡和動物互動民眾外出遊玩時，應選擇有動物展演許可證場所。

新北市動物保護防疫處組長謝侑達向中央社記者表示，許多農場、民宿、餐飲業等業者為吸引民眾前往消費，標榜飼養可愛動物，提供民眾餵食互動、拍照打卡，這些展演場所如涉及收取門票等營利行為，就需依動物保護法規定申請許可證。

他表示，新北市目前有野柳海洋世界、鹿羽松牧場、準休閒農場等3家已取得動物展演許可證業者，這3家業者日前接受評鑑，分別獲良級或普通級等結果。

他表示，位萬里區的野柳海洋世界飼有鯨豚、海豹等動物並對外展演；位於金山區的鹿羽松牧場飼養梅花鹿、羊駝、綿羊豬、侏儒羊等動物；五股區準休閒農場飼養天竺鼠、蛙、龜、蛇、雞、鴨、鵝等動物。

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謝侑達表示，業者飼養動物應提供安全舒適的環境並善待動物，動保處若接獲民眾檢舉動物有遭騷擾、虐待或傷害的情事，將派員巡查，若有違反動保法，將視違法程度開罰，最高可處新台幣200萬元罰鍰。

動保處新聞稿表示，業者如有進口野生動物，須遵守野生動物保育法規定，需經中央主管機關同意。此外，動保處呼籲民眾出遊，選擇能和動物互動場所，應選擇有動物展演許可證的業者，以落實動物保護的目的。（編輯：李錫璋）1120201