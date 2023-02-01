中華快遞勞資爭議 王國材：應該不會罷工

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園1日電）中華快遞勞資爭議，董事會通過工會最低要求。交通部長王國材今天表示，如果整體低薪，他支持應該多做調整，獎金和調薪的部分，昨天大致確定，應該不會罷工。

媒體報導，中華快遞工會因不滿公司績效獎金扣發1至1.5個月，春節前通過罷工投票，中華快遞昨天召開董事會，決議補發員工1個月績效獎金，另外每年固定加薪新台幣600元，通過工會最低要求。

對此，王國材上午出席行程接受媒體聯訪時表示，如果整體是比較低薪的狀況，交通部、他個人是很支持應該多一些調整，包括獎金和調薪的部分，昨天大概都已經確定，應該是不會罷工。

針對長榮航勤加入工會遭到拒絕的爭議，王國材表示，這起事件後來長榮母公司有出來協調，也幫忙加薪等，他認為，一個公司的工會應該讓員工能自由加入，據他所知，桃園市政府勞動局也有幫忙處理，這部分就由勞動局來協助。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

媒體詢問，華航、陽明海運董事長會留任或更換？王國材表示，第二波人事異動要看行政院的目標，是不是要往年輕化來走等等，等政策確定後，再來討論人選是不是有更迭的問題。

針對道路安全中未禮讓行人的罰則部分，王國材表示，罰鍰上限已從現行3600元提高至6000元，交通部也組成專門處理行人安全的專案，期待跟地方政府配合，包括CNN或國外媒體對於行人路權不尊重的報導，都當作今年交通部很重要的施政重點。（編輯：李錫璋）1120201