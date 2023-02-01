金融市場走揚 勞動基金1月收益可望1500億元

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（中央社記者張雄風台北1日電）勞動基金去年底整體虧損新台幣3529億元，基金局副局長劉麗茹今天說，今年市場呈「小蹦小跳」的狀態，去年12月單月收益為負1100多億元，預估今年1月可望回正到1500億元以上。

勞動部勞動基金運用局今天公布最新勞動基金運用情況，截至去年12月底止規模為5兆5387億元，111年度評價後收益數為負3529億元，收益率負6.71％。

基金局副局長劉麗茹今天在記者說明會中表示，去年12月單月收益數為負1100多億元，但今年1月的收益預估可達1500億元以上。

看待今年的市場情勢，劉麗茹認為會是「小蹦小跳」的狀態，今年還是以謹慎的態度來看整體環境和金融市場的變化；勞動基金操作仍以長期為重，只看單月像是「眨眼」的感覺。

劉麗茹指出，整體勞動基金自103年成立至去年底累積收益達1兆9491億，因為勞動基金是長期投資，單一年度負報酬的概念比較像是「獲利回吐」，長期累積還是有收益的。

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劉麗茹進一步說明，去年算是帳面虧損的概念，而不是實際損失，隨市場回穩收益會上升；市場的起伏漲跌是必然，去年的跌幅是很大的，連帶只要有投資金融商品都受影響，但近10年的平均報酬率是4.05％，代表長期績效穩健。

根據勞動基金運用局資料，勞動基金中，新制勞退基金自94年成立以來累積收益8354億元，近10年平均收益率3.86％；舊制勞退基金自76年成立以來累積收益為5530億元，近10年平均收益率4.79％；勞保基金自84年勞、健保分隸以來累積收益為5272億元，近10年平均收益率為4.36％。（編輯：陳清芳）1120201