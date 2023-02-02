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KANO傳奇投手吳明捷兒子訪台 嘉市合影雕像難掩感動

2023/2/2 16:15（2/2 16:26 更新）
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嘉義市中央噴水池KANO投手吳明捷投球雕像為全國知名地標，吳明捷次子堀川盛邦（左）與親友日前造訪嘉義市，並與銅像開心合影留念。（嘉義市政府提供）中央社記者黃國芳傳真 112年2月2日
嘉義市中央噴水池KANO投手吳明捷投球雕像為全國知名地標，吳明捷次子堀川盛邦（左）與親友日前造訪嘉義市，並與銅像開心合影留念。（嘉義市政府提供）中央社記者黃國芳傳真 112年2月2日
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（中央社記者黃國芳嘉義市2日電）嘉義市中央噴水池KANO投手吳明捷投球雕像，為全國知名地標，吳明捷次子堀川盛邦攜親友春節造訪嘉義市，並與父親雕像合影，他看到父親英姿屹立噴水池，難掩感動。

嘉義市政府表示，2014年上映的電影KANO，述說1931年來自嘉義市的嘉義農林（嘉義大學前身）棒球隊，以「不放棄任何一顆球」的拚搏精神震撼日本體壇，當年更贏得「英雄戰場、天下嘉農」美譽，也讓嘉義市「棒球原鄉」的美名傳頌至今。

電影KANO首映當年，嘉義市重現嘉農功成返鄉，鄉親上街熱情迎接的情景，舉行封街遊行，並為現今矗立嘉義市地標中央噴水池的KANO投手吳明捷投球雕像揭幕。

吳明捷當年在日本甲子園賽事中一戰成名，率領嘉義農林棒球隊拿下亞軍，並獲選大會最有價值球員，隨後被日本早稻田大學網羅，赴日發展，於1983年病逝。

嘉義市政府今天發布新聞稿指出，農曆春節期間，吳明捷次子堀川盛邦偕同長兄及侄子訪台，首站就前往嘉義市中央噴水池與父親雕像合影；他看到父親投球英姿屹立噴水池，難掩內心感動。

堀川盛邦表示，心中一直思念父親求學與生活的嘉義市，尤其得知當年贈送父親的「必勝球」給嘉義市長黃敏惠，至今一直被典藏在嘉義市立博物館時，內心更是感動，期待KANO堅毅精神能繼續發揚。

同行的鈴木一朗等知名棒球球員的運動訓練師小山裕史指出，嘉義市「棒球原鄉」在日本聲名遠播，初次來訪，看到尊敬的投手吳明捷矗立的雕像，令人感動。

小山裕史說明目前正著手蒐集投手吳明捷生平資料，準備書寫其傳記，未來規劃持續造訪嘉義市，深入了解嘉義市運動歷史，讓更多喜愛棒球的人了解台灣的棒球運動，牽繫台日情誼。（編輯：陳仁華）1120202

#吳明捷
#嘉義市
#堀川盛邦
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