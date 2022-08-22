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仙台育英高中甲子園稱霸 日本東北106年來首次奪冠

2022/8/22 18:50（8/22 19:37 更新）
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日本宮城縣的仙台育英高中（圖）22日在夏季甲子園擊敗山口縣代表下關國際高中，首度稱霸全國。（共同社）
日本宮城縣的仙台育英高中（圖）22日在夏季甲子園擊敗山口縣代表下關國際高中，首度稱霸全國。（共同社）
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（中央社記者楊明珠東京22日專電）第104屆日本全國高中棒球錦標賽（俗稱夏季甲子園）今天舉行決賽，宮城縣的仙台育英高中以8比1擊敗初次進決賽的山口縣代表下關國際高中，在隊史春夏共4次甲子園決賽中，首度達成稱霸全國夢想。

日本第104屆全國高中棒球錦標賽（日本稱日本全國高校野球選手權大會，俗稱夏季甲子園）今天在兵庫縣西宮市的甲子園球場登場，仙台育英高中以8比1擊敗山口縣代表下關國際高中，在隊史4次甲子園決賽（其中夏甲3次）奪冠，結束了東北6縣106年來決賽12連敗，首次奪冠的宿願。

日本東北6縣（青森、岩手、宮城、福島、秋田、山形）從1915年首屆夏甲秋田中學（現名秋田縣立秋田高校）屈居亞軍以來，共9次夏甲、3次春甲（選拔高校野球大會）決賽吃了敗仗，連目前在美國職棒大聯盟MLB活躍的達比修有（宮城縣東北高校）在2003年夏甲、菊池雄星（岩手縣花卷東高校）在2009年春甲也都飲恨，只拿到亞軍。

日媒指出，今天仙台育英奪冠，是1915年夏甲第一屆比賽以來，第107年冠軍大旗首度「跨越白河」（或稱跨越白河之關）。

白河是指目前的福島縣白河市，如果甲子園比賽北海道或東北的隊伍奪勝，就以「跨越白河」一詞形容。

福島縣白河市居民加油團22日在家鄉為仙台育英高中打氣。（共同社）
福島縣白河市居民加油團22日在家鄉為仙台育英高中打氣。（共同社）

今天的比賽，仙台育英在4局一出局三壘有人的情況下，由齋藤陽擊出適時安打先馳得點，之後陸續得分，7局岩崎岩崎生彌擊出滿壘全壘打。

對於東北的學校首度奪冠一事，仙台育英監督須江航表示，百年來未開的門終於打開了，腦海浮現很多人的臉龐。以前得亞軍時，接獲東北和宮城縣很多人的留言訊息，能不辜負大家的熱情期待是最棒的。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響，選手在練習棒球時有所受限。須江對著觀眾說：「青春明明是很『密』的，卻被說不能太『密』（人擁擠，不利防疫），選手在活動有時得停止下腳步，但都沒放棄。大家有目標，在黑暗中努力奔跑，請大家為全國的高中生鼓掌。」

仙台育英的隊長佐藤悠斗在賽後受訪時表示，與同伴流下歡喜的眼淚，而不是懊悔的眼淚，真的是太幸福了。自己受到很多人的支持，最想感謝的還是每天都支持自己的雙親。

仙台育英的投手齋藤蓉在賽後受訪時說：「在地方比賽時，除了我以外的4名投手都很努力，我才能被帶到甲子園來，在甲子園，我唯有努力投球。能獲得這樣的結果。」（編輯：高照芬）1110822

仙台育英隊長佐藤悠斗（中）代表接受冠軍旗幟。（共同社）
仙台育英隊長佐藤悠斗（中）代表接受冠軍旗幟。（共同社）
下關國際高中無緣冠軍，球員難過落淚。（共同社）
下關國際高中無緣冠軍，球員難過落淚。（共同社）
冠軍仙台育英高中（右隊）與亞軍山口縣代表下關國際高中（左隊）在閉幕式合影。（共同社）
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