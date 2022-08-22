仙台育英甲子園奪冠 「奇蹟男」感念天國祖父助力

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仙台育英高中岩崎生弥（左）22日在7局下擊出滿壘全壘打，被日本媒體冠以「奇蹟男」的封號。（共同社）

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（中央社東京22日綜合外電報導）日本夏季甲子園的優勝旗幟終於跨越白河，宮城縣的仙台育英高中今天以8比1擊敗初次進決賽的下關國際高中，打出滿貫砲的「奇蹟男」岩崎生弥把這次勝利獻給在天國的祖父。

日本年度高中棒球盛會夏季甲子園今年共有49校出賽，決賽在兵庫縣西宮市的甲子園球場登場，由山口縣代表下關國際高中，對決在「東北內戰」勝出的仙台育英高中，在當地下午2時展開炙熱的決戰。

比賽最終由仙台育英奪冠，結束了東北6縣（青森、岩手、宮城、福島、秋田、山形）106年來決賽12連敗，自1915年夏甲第一屆比賽以來，優勝大旗首度「跨越白河」。

白河是指目前的福島縣白河市，如果甲子園比賽北海道或東北的隊伍奪勝，就以「跨越白河」一詞形容。

今天的比賽，仙台育英在4局一出局三壘有人的情況下，由齋藤陽擊出適時安打先馳得點，接著在5局下進帳2分。岩崎生弥在7局下擊出滿壘全壘打，也是仙台育英在夏季甲子園的首轟，被日本媒體冠以「奇蹟男」的封號。

日刊體育報導，岩崎生弥的祖父岩崎豐去年8月26日逝世，享壽74歲。祖父曾擔任少年棒球隊的教練，也是岩崎生弥開始打棒球的原因。

岩崎生弥表示，「在進入打擊區之前，我對在天國的爺爺說『請助我一臂之力』。須江教練（仙台育英教練須江航）在休息時間對我說，『現在不是強迫取分（squeeze）的狀況』，我心想打出安打就好，但當球飛來的一瞬間，我有一種『可以辦到』的感覺」。

他表示，擊出滿壘全壘打後，內心充滿感謝。「如果沒有大家的加油和支持，我沒辦法擊出這一球。」

岩崎生弥其實去年曾經大病一場。他回憶道，去年6月讀高二時，他突然跑了一小段距離就呼吸困難，他當時立即聯繫母親，想知道自己是否患有哮喘。

到醫院檢查後發現，他罹患的是「運動誘發型氣喘」，之後又發現患有胃部突出橫膈膜的「橫膈膜裂孔疝氣」以及「逆流性食道炎」等，不得不從宿舍返家療養兩個月，一次要服用10多種藥。

直到今年6月，岩崎生弥才恢復練習。他原本是板凳球員，憑藉在宮城縣比賽的活躍表現，最終擠進18名正式選手名單。

他表示，「過去3年一直懷抱著成為日本第一的夢想，終於能夠實現感到十分幸福」。

仙台育英奪下甲子園冠軍後，JR仙台站週邊湧現大量人潮，等著排隊拿取號外。人群移動的壯觀場面，一度在社群網路成為話題。（譯者：戴雅真/核稿：徐崇哲）1110822

岩崎生弥敲出首轟後綻放笑顏。（共同社）