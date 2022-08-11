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美少棒小將遭觸身球砸中後安慰崩潰投手 畫面感人逾2千萬次觀看[影]

2022/8/11 18:47（8/11 19:26 更新）
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影片來源：ESPN

（中央社網站11日電）美國少棒聯盟西南區冠軍賽9日在德州舉行，德州東部隊投手凱登謝爾頓（Kaiden Shelton）投球擊中奧克拉荷馬州杜爾沙隊打者艾塞雅賈維士（Isaiah Jarvis）頭部，賈維士還主動走到投手丘擁抱低頭啜泣的謝爾頓，並說「嘿，你投得很棒，我們繼續比賽吧」，展現了運動家精神。

美國體育頻道ESPN、哥倫比亞廣播公司（CBS）、（CNN）等媒體報導，謝爾頓在這場比賽第一局下半時投出擊中打者頭部的觸身球，賈維士抱頭倒地後站起身、走到一壘時，發現投手情緒激動、低頭啜泣，賈維士隨即走到投手丘，雙手擁抱謝爾頓，引起全場觀眾鼓掌歡呼。

賈維士賽後受訪說﹔「我只是要確保他沒事，並讓他知道我沒事。」

德州東部最終以9比4贏得比賽。經營自媒體的棒球迷Jomboy在推特（Twitter）分享這段感人片段，超過2100萬次觀看。美國職棒大聯盟多倫多藍鳥隊投手高斯曼（Kevin Gausman）也轉推影片說：「這實在太棒了！」（編輯：簡莉庭）1110811

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