排雲山莊供餐持續精進 煮水區增設塑膠透明簾幕

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玉管處指出，排雲山莊統一供餐運行10年，每天訂餐率達95%以上；山莊廚房考量食品安全衛生，無法隨意進出，但為服務少數人有特殊餐飲需求，於有限空間下，在山莊側邊樓梯下方規劃煮水區，目前也規劃在煮水區周邊設置塑膠透明簾幕，可配合天氣狀況捲收、放下。（玉管處提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 112年2月2日

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（中央社記者蕭博陽南投縣2日電）有登山者抱怨玉山國家公園排雲山莊煮水區太簡陋，玉管處今天表示，規劃在煮水區周邊設置塑膠透明簾幕，天氣狀況佳時可捲收簾幕，天氣不佳時再放下阻隔風雨，且不影響逃生。

排雲山莊統一供餐運行10年，近日又有民眾在網路社團抱怨自煮區太簡陋，希望有遮風避雨設施、有合乎比例的炊煮桌面。對此，玉山國家公園管理處今天透過新聞稿表示，規劃在煮水區周邊設置塑膠透明簾幕，可捲收、放下。

玉山國家公園管理處指出，排雲山莊是從塔塔加攀登玉山主峰步道8.5公里處、可容納116人住宿的山莊，海拔高度3402公尺，玉管處推動排雲山莊統一供餐初衷是為維護國家公園自然生態環境，以減少廚餘及廚餘全面運下山，做為維持野生動物原始生態習性的方式，同時避免分散炊煮增加森林火災發生率。

玉管處表示，經公開招標，排雲山莊得標廠商提供服務都須依合約進行，除主餐肉品由衛生合格的中央廚房提供，配菜依季節變化採當季食材，每年通過山莊所在地嘉義縣衛生局食品安全衛生查核及營業衛生項目稽查，且廠商做好廚餘管控，並將所有廚餘背負下山，製成環保酵素及清潔劑，努力達成高山區零廚餘目標。

玉管處說明，排雲山莊統一供餐運行10年，每天訂餐率達95%以上，餐點服務經吸收民眾意見不斷改善，陸續獲正面評價；山莊廚房考量食品安全衛生，無法隨意進出，但為服務少數民眾特殊餐飲需求無法訂餐，在有限空間下，在山莊側邊樓梯下方規劃煮水區。

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近年流行「網美」登山風，甚至有人慶祝登頂喝紅酒拍美照，玉管處指出，近期從事登山民眾越來越多，但偶有民眾誤把登山當成是享樂旅遊，甚至將山下的飲食方式也帶上山，其實登山是體力消耗大的激烈運動，需透過充分休息及補充飲食來恢復體能，登山糧食應採「高能量、輕量化、低廚餘」原則，以保有充沛體力。

玉管處提醒，高山喝酒可能因為酒精作用導致無法適時分辨自身有無高山反應、血管擴張導致體溫逸散、分解酒精消耗體內水分等問題，存放酒精飲料的空瓶、用完的煮食瓦斯罐等物品，也必須自行帶下山，遵守無痕山林準則，千萬別把廚餘、垃圾留在山區。（編輯：謝雅竹）1120202