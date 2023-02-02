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竹山紫南宮「吃丁酒」6日登場 5萬包供外帶享用

2023/2/2 18:47
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（中央社記者蕭博陽南投縣2日電）停辦1年，竹山紫南宮今天宣布，年度盛事「吃丁酒」6日上午9時登場，將準備5萬包供信眾領取回家享用，每包料理包約2人份量；另外，去年發財金借金總額約3億3000萬元、還金約6億元。

竹山紫南宮是南投縣知名廟宇，春節期間吸引大批信徒參拜，更有許多人來借、還發財金，廟方統計，自大年初一到初八借、還金信眾超過10萬人，借金約新台幣3000多萬元、還金約5000萬元，春節期間另有小額捐獻的香油錢總計約1000萬元，部分將用於地方公益。

紫南宮管理委員會主任委員莊秋安今天接受媒體聯訪表示，去年約54萬名信眾到紫南宮借、還發財金，借金總額約3億3000萬元，還金約6億元；「求金」須到紫南宮向土地公、土地婆焚香祈福，並依擲筊次數求得相對應的發財金，信眾通常會於「還金」時增添香油錢。

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另外，農曆正月十六「吃丁酒」是竹山紫南宮年度盛事，考量國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，廟方去年停止初一發錢母、吃丁酒活動，也不發料理包，完全澈底停辦吃丁酒，為史上首次；紫南宮今天宣布，癸卯兔年「吃丁酒」活動6日上午9時正式展開。

紫南宮表示，舉辦地點在水濂瀑布前停車場，準備食材為卜蜂食品丁酒雞肉料理包，1包約2人份量，預計準備5萬包供信眾領取，料理包為冷凍食材，請信眾帶回家與家人朋友共享，另提供冷凍素食。（編輯：陳仁華）1120202

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莊秋安
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