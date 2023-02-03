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華南雲雨區東移 元宵節中部以北、東半部短暫雨

2023/2/3 08:18（2/3 08:30 更新）
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中央氣象局預測，3、4日受東北季風影響，台灣北部及東北部天氣較涼；5、6日東北季風減弱及華南雲雨區東移，中部以北及東半部有短暫雨。圖為民眾穿著厚重衣物前往南港車站搭車。（中央社檔案照片）
中央氣象局預測，3、4日受東北季風影響，台灣北部及東北部天氣較涼；5、6日東北季風減弱及華南雲雨區東移，中部以北及東半部有短暫雨。圖為民眾穿著厚重衣物前往南港車站搭車。（中央社檔案照片）
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（中央社記者汪淑芬台北3日電）5日就是元宵節，中央氣象局最新天氣預測，今天、明天受東北季風影響，台灣北部及東北部天氣較涼；5、6日東北季風減弱及華南雲雨區東移，中部以北及東半部有短暫雨。

根據氣象局未來一週天氣預報，今天、明天受東北季風影響，台灣北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚涼；今天桃園以北及東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；明天華南雲雨區東移，北部及東半部有局部短暫雨，中部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲。

5日（元宵節）、6日東北季風減弱及華南雲雨區東移，中部以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲。7日至9日北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象局觀測，今天西半部及宜蘭地區低溫約攝氏15、16度，花東地區17、18度，預測白天北部及宜蘭、花蓮高溫為17至20度，其他地區高溫可達24至27度，中南部日夜溫差仍大。（編輯：陳政偉）1120203

#中央氣象局
#天氣
#元宵節
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