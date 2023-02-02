吳德榮：鋒面活動影響 北台灣天氣一日一變

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氣象專家吳德榮表示，未來一週北台灣天氣幾乎一日一變，2日起大台北、東半部轉有局部短暫雨，預估4日雨區擴大至中部以北及東半部。圖為南港民眾聚集在捷運站外曬太陽。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北2日電）氣象專家吳德榮今天表示，未來一週鋒面常在台灣北部海面至華南一帶活動，北台灣天氣幾乎一日一變；今天起大台北、東半部轉有局部短暫雨，預估4日雨區擴大至中部以北及東半部。

根據中央氣象局網站，今天本島清晨平地最低溫為南投縣中寮鄉攝氏12度、花蓮縣壽豐鄉12.8度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，未來一週無強冷空氣，鋒面常在台灣北部海面至華南一帶活動，其前緣雲系時而南移，為北台灣天氣帶來頻繁的變化，模式模擬的「不確定性」會提高，也會不斷調整，應隨時注意最新的資料。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，今天東北風增強，大台北及東半部雲量漸增，轉有局部短暫雨，新竹以南晴朗穩定；北台灣稍轉涼，中南部白天舒適微熱、晚偏涼，日夜溫差大。

吳德榮提到，明天東北風減弱，北台灣氣溫略回升，降雨範圍縮小，北海岸、大台北東側及東半部偶有局部短暫雨，桃園以南晴朗穩定。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，4日至5日（元宵節）上午鋒面前鬆散雲系移入，中部以北及東半部轉有局部短暫雨；元宵節下午至6日北部及東半部仍有局部短暫雨；7日鋒面前雲系再度移入，中部以北轉有局部短暫雨；8日雲系減弱，降雨減緩，氣溫略升。北台灣幾乎一日一變，「不確定性」很大，應持續觀察。（編輯：陳政偉）1120202