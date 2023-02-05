台灣燈會開展首日 台北天氣不穩活動照常舉行

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2023台灣燈會5日正式開展，台北市觀傳局長陳淑慧（左2）上午在例行記者會上表示，過去4天主要遇到3項問題，市府立即調整後，已大致改善完成。中央社記者陳昱婷攝 112年2月5日

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（中央社記者陳昱婷台北5日電）台灣燈會今天正式開展，台北市觀傳局表示，地圖標示不清等試營運期發現的3項問題已大致解決，昨天的參展人次更突破70萬人，邀請民眾把握機會，捕捉限期14天的明信片風景。

2023台灣燈會試營運到昨天，今天至19日正式開展。台北市觀傳局長陳淑慧今天上午在例行記者會上表示，過去4天主要遇到3項問題，市府立即調整後，已大致改善完成。

陳淑慧指出，首先是導覽地圖標示不清，當天就改正；第2是市府主動發現的接駁車使用率低，已在各站派駐人員協助指引，提升搭乘率；最後是屢被質疑的宣傳不足，持續透過加強社群宣傳等方式來增加曝光。

陳淑慧說，參展人次從1日啟動試營運當天逾20萬人，到昨天已達到70萬人，不僅許多民眾是一來再來，且隨著參展民眾透過自媒體分享燈飾照片，預期觀看數將持續提升。

她介紹，此次試圖打造只有在台北市才能舉辦的燈會，把燈飾與台北101、台北市政府等城市地標結合，並讓藝術走入巷弄中的商圈店家，邀請民眾「日賞燈、夜賞光」，把握獨特且限時的明信片風景。

與會的台北市民政局宗教禮俗科長林冠伶表示，燈會小提燈從昨天開始發放，索取狀況非常踴躍，不過有840人透過台北通APP線上預約卻沒有如期到場領取，這840盞將納入今天現場排隊索取的額度中。

媒體詢問，有旅宿業認為住房率不如預期，如何改善？陳淑慧回應，台北市具有交通方便的優施，相信透過參展民眾自主分享後，更多民眾就會慕名而來，訂房率可以樂觀看待。

陳淑慧表示，今天是正式開展首日，天氣比較不穩定，但所有活動都會照常舉行，而屬於動態展演類型的踩街遊行會以安全為首要考量適當調整，環保局將隨時備戰維護場地狀況。（編輯：張銘坤）1120205