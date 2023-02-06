雨天不減熱情 紫南宮「吃丁酒」10萬人份供外帶

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（中央社記者蕭博陽南投縣6日電）停辦1年，竹山紫南宮年度盛事「吃丁酒」今天登場，一早即吸引數千人冒雨排隊領取，廟方準備10萬人份供外帶，口味與往年當場烹煮一樣，不少信眾已來多次，希望吃丁酒保平安。

農曆正月十六「吃丁酒」是竹山紫南宮盛事，考量國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，廟方去年停止初一發錢母、吃丁酒活動，也不發料理包，完全澈底停辦吃丁酒，為史上首次。隨著疫情滾動調整，廟方今天舉辦癸卯兔年「吃丁酒」活動，仍採外帶料理包。

南投縣今天上午雨勢不斷，但活動展開前，即有約5000人排隊等候領取，紫南宮原定9時開始發，提早至8時30分，貼心不讓信眾淋雨等太久，紫南宮管理委員會主任委員莊秋安接受媒體聯訪表示，今年繼續與卜蜂食品合作，準備5萬包供信眾領回家享用，每包2人份量。

紫南宮「吃丁酒」過去是大鍋烹煮給信眾當場享用，近年配合防疫改發丁酒雞肉冷凍料理包讓民眾帶回家，莊秋安表示，料理包口味與大鍋烹煮味道一樣，卜蜂食品製作衛生安全有保障，並「經過土地公、土地婆加持，信眾帶回家吃效果一樣」，祝大家平安、健康。

紫南宮所在地社寮早期有習俗，若夫妻添丁，農曆正月十五要以閹雞祭拜、感謝紫南宮土地公，廟方隔天將供品煮成「麻油雞」供享用，就是吃丁酒，隨著習俗演進越來越熱門，吸引外地信徒特地來吃，也獲登錄民俗類文化資產，廟方往年準備10萬人份供應。（編輯：黃世雅）1120206