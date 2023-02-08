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武陵農場夜櫻浪漫 福壽山千櫻園2/14起飄花香

2023/2/8 10:52（2/8 11:36 更新）
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武陵農場櫻花季7日登場，晚間6時至9時還有夜櫻可以欣賞，相當浪漫，是住宿客、露營民眾的小確幸。（武陵農場提供）中央社記者趙麗妍傳真 112年2月8日
武陵農場櫻花季7日登場，晚間6時至9時還有夜櫻可以欣賞，相當浪漫，是住宿客、露營民眾的小確幸。（武陵農場提供）中央社記者趙麗妍傳真 112年2月8日
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（中央社記者趙麗妍台中8日電）武陵農場櫻花季昨天登場，白天可看櫻花，晚間還有夜櫻可賞，相當浪漫。福壽山農場千櫻園的櫻花預計2月14日開放，目前場內已有緋寒櫻、昭和櫻綻放，美景宜人。

武陵農場櫻花季從2月7日至2月28日，目前花開約2成，以山櫻花為主。武陵農場副場長胡發韜今天接受媒體採訪表示，櫻花花期可持續至3月中下旬，晚間6時至9時有夜櫻可欣賞，是專屬住宿客、露營區民眾的小確幸。

福壽山農場的櫻花也正綻放中，福壽山農場副場長王仁助表示，千櫻園目前多數櫻花含苞待放，最近天氣回暖又有小雨滋潤，滿園盡是粉嫩櫻花可期，預計2月14日情人節時開放。

王仁助也提到，場內許多盛開的粉紅色、紅色的梅花，不少遊客在梅花樹下高喊「櫻花好美喔」，櫻花梅花分不清楚，讓人滿臉問號。

他說，梅花大致上分為白、紅2種顏色，紅色系梅花很多人誤認為櫻花，現正是梅花及櫻花重疊的季節，從花梗長短可容易分辨，梅的花梗幾乎貼在枝條上，讓人以為沒有花梗，花開較早，從冬末開到春初，而櫻花開花季節大約在2月前後，有很明顯的花梗。（編輯：李錫璋）1120208

福壽山農場內梅花綻放，福壽山農場副場長王仁助表示，梅花大致上分為白、紅2種顏色，紅色系梅花很多人誤認為櫻花，現正是梅花及櫻花重疊的季節，從花梗長短可容易分辨，梅的花梗幾乎貼在枝條上。（福壽山農場提供）中央社記者趙麗妍傳真 112年2月8日
福壽山農場內梅花綻放，福壽山農場副場長王仁助表示，梅花大致上分為白、紅2種顏色，紅色系梅花很多人誤認為櫻花，現正是梅花及櫻花重疊的季節，從花梗長短可容易分辨，梅的花梗幾乎貼在枝條上。（福壽山農場提供）中央社記者趙麗妍傳真 112年2月8日
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