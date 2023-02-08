物價成本高 北桃4條國道客運路線2/13起調漲

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（中央社記者余曉涵台北8日電）物價成本高漲，國道客運業者也撐不住，由台北客運、桃園客運、三重客運等營運的9005、9005A、9023及9023A將從2月13日調漲，漲幅最高將近1成。

物價成本飆漲，國道客運也逐漸撐不住了，台北客運總經理李建文今天受訪證實，與桃園客運聯營的9023桃園-捷運劍潭站及9023A中正藝文特區-捷運劍潭站，還有三重客運與桃園客運聯營的9005桃園-台北市政府及9005A桃園（經永安路）-台北市政府共4條路線從2月13日起縮小票價優惠，也就是對民眾來說將調漲票價。

根據台北客運及桃園客運網站，9023路線從桃園搭到捷運劍潭站從現行的新台幣65元調整為71元，9023A從中正藝文特區搭到捷運劍潭站則是55元漲到57元，9005從桃園搭到台北市政府也從現行的90元調整到96元，9005A桃園永安路到台北市政府從現行的85元調整到91元。

李建文表示，站在業者的立場這不是調漲票價，而是減少優惠，因為票價仍比公路總局核定的票價還要少，主因是物價成本都大幅飛揚，加上去年客運司機都有加薪，讓經營吃力。

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李建文指出，目前這4條路線都是賠錢經營，都只有在上下班的尖峰時段才有客人，離峰時段幾乎都沒有人，「業者經營起來很困難」，因此也已經向公路總局反映，希望可以全面檢討國道客運票價上限，否則面臨可能面臨停駛。

李建文表示，這4條路線還有空間可以調整，但像台北到宜蘭、台北到基隆等的路線都已經達到票價上限，無法再調整，如果可以調整票價，對業者的經營才會有些幫助。（編輯：吳協昌）1120208