世界唯二橋頂體驗 登神戶明石海峽大橋眺望關西

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日本神戶觀光局表示，明石海峽大橋登頂體驗是日本唯一、世界上唯二的鐵橋登頂體驗。（日本神戶觀光局提供）中央社記者余曉涵傳真 112年2月9日

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（中央社記者余曉涵台北9日電）COVID-19疫情後，與眾不同的旅遊體驗成為熱門趨勢，日本神戶觀光局介紹，明石海峽大橋是日本唯一、世界唯二的鐵橋登頂體驗，旅客可在上面看見關西的繁榮與美麗。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情之後，深度旅遊及特殊遊程成為熱門趨勢，過去旅客造訪神戶，大多都是到神戶港灣區逛街跟購物，不過日本神戶觀光局介紹，旅客若想體驗有別於神戶港灣區熱鬧時尚氣氛，可前往位於神戶市西南方垂水區的明石海峽大橋Bridge World、兵庫縣最大古墳遺跡「五色塚古墳」、能遠眺明石海峽大橋的無敵海景咖啡廳fiesta等景點，以不同角度，欣賞明石海峽更多面貌。

明石海峽大橋長度將近4公里，是世界上目前最大規模的跨海大橋，也通過阪神大地震的嚴苛考驗，並縮短本州與淡路島的距離。

日本神戶觀光局說，明石海峽大橋與雪梨港灣大橋攀登體驗並稱世界上唯二的橋頂體驗，登上橋頂將有專人導覽介紹當年造橋的歷史與技術，帶來衝擊視野的震撼，對建造橋梁人士的敬畏之情油然而生。

日本神戶觀光局表示，登上高300公尺的橋頂、從98層樓的高處，以360度全景飽覽大關西地區的繁榮與美麗，能看見大阪阿倍野海闊天空大廈、關西機場、神戶市區、瀨戶內海，能見度高時甚至可遠眺四國的小豆島。

除此之外，日本神戶觀光局說，遊覽明石海峽大橋，還可以在橋下的舞子公園仰望大橋，欣賞橋身壯麗建築、聽明石海峽海的洶湧奔流聲，以及走在以透明玻璃打造的「舞子海上海濱步道」在縱橫交錯的鋼架橋身漫步，欣賞蔚藍的明石海峽。

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日本神戶觀光局說，而「五色塚古墳」是兵庫縣境內最大的古墳遺跡，被指定為日本國家古蹟，建造時間約於公元4世紀末至5世紀初，據說是明石地方豪族士紳的墳墓。

日本神戶觀光局表示，整座古墳維護得十分良好，由高空俯視猶如鑰匙孔形狀，登上古墳至高點，淡路島及明石海峽大橋的壯麗海景盡收眼底，此處也是拍攝明石海峽大橋日落的人氣景點之一，可與明石海峽大橋安排一同順遊。（編輯：陳政偉）1120209