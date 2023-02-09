淡北道路工程流標 缺工料等3問題影響擬調高預算

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（中央社記者高華謙新北9日電）被稱為「救命道路」的淡北道路經首度招標後今天流標，新北市工務局表示，涉及地下段施工難度較高、COVID-19疫情缺工缺料等3問題影響，將調高預算後希望2週內再上網招標。

新北市政府新建工程處指出，新北市淡水區與台北市間只有台2線連接，因此在通勤尖峰、假日或發生交通事故時，車陣常壅塞數公里，不僅嚴重影響當地民眾生活機能，緊急救難與就醫也受到衝擊，也因此有興建淡北道路的構想。

國民黨籍新北市議員陳偉杰告訴中央社記者，淡北道路工程雖有人領標，但今天仍因無人投標而流標。台2線長年塞車，居民苦不堪言，居民對淡北道路已盼了20幾年，希望新北市政府趕緊調整，下次招標能順利發包，不要讓居民一直空等。

新北市政府工務局表示，經與潛在廠商對談後，了解是受到3項問題影響，包括淡北道路施工地形為長條形，不利施工動線及材料運輸，經檢討後將在紅樹林捷運站停車場附近的公有地施作跨越捷運上方的施工便橋，讓得標廠商載運運材進工區，解決現地不利運送材料機具的問題。

工務局指出，第2項問題是淡北道路全長5.45公里，但工程包括高架、平面及地下段等3種施工方式，其中地下段施工難度較高，須由施工品質良好的專業工班施作，而國內地下段施工團隊較少。因此有廠商希望得標後，能在不降低施工品質下，允許得標廠商再去找地下段工班。有關這點，將於招標文件中修正。

新北工務局表示，此外，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，營造市場嚴重缺工缺料，包括台商及高科技晶元廠回流設廠、政府推動前瞻基礎建設等因素，導致營建工人需求量大，公共工程工班難求，也導致廠商對於約新台幣45億元的淡北道路工程投標意願不高。

新北工務局長祝惠美今天也指示新工處在符合市場行情下，適度調整淡北道路預算，希望2週內儘速完成簽核後再上網招標，期待尋求優良廠商支持，讓備受淡水居民期待的救命道路能夠順利發包。

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新北市政府工務局去年12月公告招標時指出，淡北道路北起淡水區淡金路與中正東路口，南迄台北市北投大度路，配置雙向2車道，總工程經費44.69億餘元，工期60個月，力拚民國117年能完工通車。

新北工務局表示，淡北道路採外環道路方式興闢，在台北市重要路口採用立體化方式，以中央北路地下車行箱涵及立德路高架橋分流通過性車流；完工後的淡北道路與台北市福國路延伸工程串聯形成快捷路廊，可有效紓解往來雙北的交通壅塞情形。（編輯：戴光育）1120209