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阿里山林鐵推蒸汽火車賞櫻遊程 規劃隱藏版路線

2023/2/13 15:06（2/13 15:31 更新）
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阿里山花季最受矚目的林鐵「31號蒸汽火車」遊程，將於3月13、20、27日在阿里山森林遊樂區行駛。圖為百年歷史國寶31號蒸汽火車附掛檜木車廂行駛畫面。（黃源明提供）中央社記者黃國芳傳真 112年2月13日
阿里山花季最受矚目的林鐵「31號蒸汽火車」遊程，將於3月13、20、27日在阿里山森林遊樂區行駛。圖為百年歷史國寶31號蒸汽火車附掛檜木車廂行駛畫面。（黃源明提供）中央社記者黃國芳傳真 112年2月13日
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（中央社記者黃國芳嘉義市13日電）阿里山花季最受矚目的林鐵「31號蒸汽火車」賞櫻遊程，將於3月13、20、27日在阿里山森林遊樂區行駛，遊程特別規劃隱藏版祝山路線，讓遊客捕捉林鐵支線大彎岩橋景致。

阿里山林業鐵路及文化資產管理處今天發布新聞稿指出，「31號蒸汽火車」遊程由阿里山攝影達人黃源明帶領，且每車廂配有導覽員解說，透過搭乘百年歷史國寶31號蒸汽火車附掛檜木車廂，讓遊客體驗高山櫻花鐵道之旅。

遊程特別規劃林鐵隱藏版路線，安排在祝山線0.5公里及1.1公里處緩行通過，遊客可以捕捉林鐵支線少有的廣闊大彎軌道及大彎岩橋的景致。

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阿里山林鐵及文資處表示，阿里山花季每年3月登場，阿里山森林遊樂區賞花景點包括對高岳站木棧道兩旁的緋寒櫻、祝山車站的吉野櫻、從沼平公園步入森之道、櫻之道的霧社櫻等，每年都吸引遊客前往賞櫻。

阿里山林鐵及文資處於3月13、20、27日花季期間，推出「31號蒸汽火車」遊程，增加賞花遊客旅遊的豐富性，活動僅有6個梯次，每梯次限額80人，這項遊程一律採網路預約購票，遊程細節及訂取票規則，可洽阿里山林鐵及文資處官網或臉書（Facebook）粉絲專頁。（編輯：陳仁華）1120213

#阿里山林鐵及文資處
#阿里山
#黃源明
黃源明
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