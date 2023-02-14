心房顫動恐致腦中風 醫籲勿輕忽心律不整

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奇美醫學中心心臟血管內科主治醫師林志憲（圖）14日在院內衛教宣導會中表示，約有2至3成腦中風和心房顫動有關，民眾應注意心律不整症狀。中央社記者楊思瑞攝 112年2月14日

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（中央社記者楊思瑞台南14日電）台南1名54歲女性因腦梗塞中風住院，查出為心房顫動導致，經4個月復健才擺脫輪椅，醫師指出，歐洲研究約有2至3成腦中風和心房顫動有關，呼籲民眾注意心律不整症狀。

奇美醫學中心心臟血管內科主治醫師林志憲今天在院內衛教宣導會中表示，這名病人在復健及休養4個月後已可自行走動，不再需要輪椅，因擔憂再次中風，決定接受心導管電氣燒灼手術治療心房顫動，治療後成功恢復正常心律。

林志憲表示，心房顫動的發生是因左心房失去規則收縮節律，並快速且不規則顫動，常見症狀有心悸、胸悶、呼吸喘、頭暈或無力，也可能毫無症狀，有許多病人是因腦中風就醫才發現自己有心房顫動問題。

林志憲指出，心房顫動發作時，心房為無效收縮，造成血液在心房內流動不佳，容易形成血栓，一旦血栓順著血流漂到腦部，就會造成腦中風，心房顫動病人腦中風機率是正常人的3至5倍，根據歐洲心臟協會2020年公布數據，約20%至30%的腦中風和心房顫動有關，死亡率更是正常人的1.5至3.5倍。

林志憲說，心房顫動的治療重點為控制心律和預防中風，若心房顫動沒有早期發現或沒有接受適當治療，會發展成持續性心房顫動，心律控制會變得困難許多，預防中風則是根據病人的中風風險，給予適當口服抗凝血藥物，降低腦中風機率。

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林志憲表示，抗心律不整藥物是控制心律的第一線治療，但藥物長期療效約為5成，有一半的病人在藥物治療下依然會面臨心房顫動復發，而心導管電氣燒灼手術是透過定位導管，精準定位出心臟內異常放電位置，再使用電燒導管進行電燒，術後長期復發率可低於2成。

林志憲指出，民眾如果出現心跳忽快忽慢、不規則等心律不整症狀，應立即尋求專科醫師做進一步檢查，有心房顫動的病友則務必規則服藥，積極控制心律，以避免發生腦中風而抱憾終身。（編輯：黃世雅）1120214