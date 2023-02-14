早安世界》中部以北9縣市今起低溫探10度 16日起漸回暖

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中部以北9縣市14日起低溫探10度 16日起漸回暖

中央氣象局表示，受到大陸冷氣團影響，14日至16日中部以北、東半部及金門、馬祖天氣偏冷，易有10度以下氣溫；14日傍晚起至15日，基隆、新北將有持續10度左右或更低氣溫。同時，14日華南雲雨區東移影響台灣，中部以北、東半部、南部山區都有降雨機會，南部平地則是多雲天氣。（看完整報導）

台灣首次專案包機送17.6噸物資到土耳其 政府民間協力展現愛心

土耳其東南與敘利亞北部6日發生規模7.8強震，罹難人數到13日突破3萬5000人。台灣搜救隊第一時間趕赴土耳其參與搜救工作，因配合土耳其救災規劃，全隊12日撤離災區。財團法人賑災基金會表示，長榮航空專機13日上午從桃園國際機場飛往土耳其，將接回台灣搜救隊，去程則裝載募集到的17.6噸物資。賑災基金會指出，這是台灣第一次採用專案包機模式進行海外人道救援，除了是特搜隊單次最大量運載人力裝備出勤，也是第一次在公私協力下迅速集結物資直送海外，展現國人豐沛的愛心與行動力。（看完整報導）

美加領空不明飛行物激增 美國防部：與調高雷達靈敏度有關

美軍12日下午在美加邊界附近的休倫湖上空擊落一個來源不明的飛行物體。繼美軍戰鬥機4日於南卡羅來納州外海上空擊落一顆中國偵察氣球之後，最近3天來，已有3個不明物體遭美軍戰機擊落，讓人擔心北美安全的同時，美中關係也更趨緊繃。美軍將領12日表示，尚未排除外星人等任何可能。「紐約時報」報導，中國偵察氣球事件發生之後，美、加軍方調高雷達靈敏度，並且從寬偵測、標記一些以前覺得可以忽略的不明飛行物。另外，英國「金融時報」報導，台灣近年數十次觀察到中國軍用氣球飛入台灣空域，次數遠比以往所知還多，令人更擔心北京當局可能在為攻台進行準備。（看完整報導）

菲律賓控中國海警船照射軍事級雷射光 致船員暫時失明

菲律賓海岸防衛隊13日指控，一艘中國海警總隊的艦艇6日在南海以「軍事級雷射光」照射一艘菲國船隻，導致菲方人員暫時失明，事發地點在菲國陸戰隊看守的南沙群島仁愛暗沙將近20公里處。菲律賓指出，中國海警船還進行危險動作，駛進距菲船約140公尺的範圍內。針對此事，中國外交部發言人汪文斌13日聲稱，中國海警船現場操作「專業、克制」，並稱菲律賓未經中方允許駛入仁愛礁海域，應尊重中國在南海的領土主權。（看完整報導）

台灣搜救犬Sato馳援土耳其 「救人決心堅定」曾獲審查員盛讚

土敘強震發生後，各國近日派遣搜救隊支援救災行動，常見搜救犬穿梭在瓦礫堆中，尋找生還者的跡象。其中，墨西哥搜救隊的一隻搜救犬Proteo在救災行動中殉職，搜救隊在當地替Proteo舉行告別式，墨西哥國防部秘書處也在官方推特證實噩耗：「謝謝Proteo英勇工作，任務結束了。」另一方面，台北市搜救犬Sato在土耳其踏上災區瓦礫堆搜尋倖存者的畫面深植人心，更曾在搜救犬考試中的「服從」檢測項目達到滿分。Sato是隊上不可或缺的戰將，執行勤務時高度專注，不受現場任何事物影響，領犬員表示，Sato個性有點粗暴又敏感，「但牠想救人的決心非常堅定」。（看完整報導）

星雲法師辭世蔡總統親頒褒揚令 逾萬信眾佛光山送別

佛光山開山宗長星雲法師5日辭世，圓寂讚頌典禮於13日舉行，佛光山湧入數萬名信眾送星雲法師最後一程，典禮後發引至台南白河大仙寺舉行荼毘（火化）大典，過程莊嚴，大批信眾列隊致意。總統蔡英文也前往佛光山致意，並親自頒贈褒揚令，國民黨主席朱立倫也頒發國民黨最高榮譽實踐一等獎章，表揚星雲法師一生貢獻。星雲法師本名李國深，1927年生於江蘇，今年2月5日辭世。（看完整報導）

禁菸場所增納大專院校、幼兒園、托嬰中心 違者最高罰1萬

菸害防制法修正條文經立法院三讀通過，擴大禁菸場所，包含大專校院、幼兒園、托嬰中心、居家式托育服務場所，及未設有獨立空調與獨立隔間吸菸室的酒吧與夜店，違者最高可開罰1萬元。為加強保護兒少，新法也將禁止吸菸年齡提高至20歲。這次修法經立法院會在1月12日三讀通過，將在總統公布後由行政院訂定施行日期。（看完整報導）

韓國前戰略物資管理院長李殷鎬將接駐台代表 產業貿易經歷豐富

韓國外交部敲定新任駐台代表人事案，由前戰略物資管理院院長李殷鎬20日抵台接任。這是尹錫悅政府去年上任以來首次選派駐台代表，也是韓國政府首次派任產業貿易體系人員出任駐台代表。隨著美中角力升溫，台灣戰略地位更顯重要，熟悉台灣與中國議題的學者分析，夾在美中之間的韓國可能從國防安全或經濟安全上考量新任代表人選。李殷鎬過去在業務上與台灣並無接觸，但擁有東北亞貿易、產業及戰略物資管理的豐富經歷，不諳中文但英文流利，不排除未來就台韓產業面擴大合作、接觸的可能性。（看完整報導）

日本將任命央行高層 新人事依舊清一色男性

日本中央銀行日本銀行（BOJ）將再次由3名男性領導。路透社引述知情人士說法報導，日本首相岸田文雄14日預料將任用71歲的經濟學者植田和男擔任日銀新總裁，並由前金融廳官員氷見野良三，以及日銀理事內田真一擔任副總裁。根據國際機構去年發布報告指出，日本央行在性別平等這一項目，於全球185個央行中排名第142，顯示日本雖屬於先進經濟體，但性別平等卻排末段班，女性要站上領導地位面臨的困難不小。（看完整報導）

遊戲橘子敗訴 丁特委任律師：為玩家權益起身對抗

遊戲直播主丁特指手機遊戲「天堂M」道具（紫布）製作成功率低於官方公告數字，遭台灣代理商遊戲橘子提起民事訴訟，求償新台幣1元並回復名譽，新北地院13日駁回遊戲橘子請求。對於一審結果，丁特委任律師說，他們是為了玩家權益奮而起身對抗，相信丁特對結果感到欣慰；遊戲橘子說，會再與律師研議討論。公平交易委員會去年6月表示，「天堂M」代理商遊戲橘子對遊戲機率宣稱不實，開罰200萬元。（看完整報導）