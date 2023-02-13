日本央行高層新人事清一色男性 女性平權敬陪末座

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日本經濟學者植田和男料將擔任日銀新總裁。圖為日銀現任總裁黑田東彥（左）與植田和男（右）2016年共同出席座談會。（共同社）

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（中央社東京13日綜合外電報導）日本中央銀行日本銀行（BOJ）將再次由3名男性領導，彰顯在這個先進經濟體中性別平等排末段班的國家，女性要站上領導地位面臨的困難。

路透社引述知情人士說法報導，日本首相岸田文雄明天預料將任用71歲的經濟學者植田和男擔任日銀新總裁，並由前金融廳官員氷見野良三，以及日銀理事內田真一擔任副總裁。

在日本央行的140年歷史當中，從未有過女性擔任領導職務，而在這次的副手預想人選中，曾有多名女性被視為可能人選。

日本著名的女性平權推行者能條桃子表示：「這個問題不容易改變。日本銀行即使到現在，從入門級工作開始就大都是男性…沒有性別多元。」

根據全球央行研究和諮詢機構「官方貨幣與金融機構論壇」（Official Monetary and Financial Institutions Forum）去年發布報告，日本央行在性別平等這一項目，於全球185個央行中排名第142。

調查的央行中有11%的總裁是女性，來到歷史新高，有女性副總裁的則有37%。

日本央行曾經承諾改善性別多元，從2年前致力提高女性管理階層比例，透過職業支援與訓練，目標從原本的6%，在2023年提高至10%，只是仍遠低於歐洲中央銀行（European Central Bank）。歐洲央行有高達30%主管為女性。

路透社提問日本央行對提升女性平權的努力，未得到立即回覆。

日本央行去年公布的年度報告中，並沒有提到對於達成性別平等目標付出的努力，但稱日本央行在截至3月的該財政年度「積極聘僱女性」，女性占新進職員的比例超過30%，職位包括經理、理事等。

而這問題不僅出現在日本央行，日相岸田文雄的20名閣員當中，僅有2人為女性。

內閣府表示，他們對於增加女性閣員人數並沒有具體計畫，但正在努力增加國會選舉中女性候選人的人數，目標是在2025年底前提高至35%。

日本前首相安倍晉三提倡「女力經濟」，誓言打造「讓女性能閃耀發光的社會」，但他的政府卻將在2020年讓日本高階職位由女性擔任比例提高到30%的目標延後10年，變成到2030年才達成。

日本有史以來僅有2名女性擔任過外務大臣，但從未有過女首相或是女性財務大臣。東京都直到2016年才選出首位女性知事小池百合子。（譯者：戴雅真/核稿：林治平）1120213