強烈大陸冷氣團影響 台中以北、宜蘭防10度低溫

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（中央社台北15日電）氣象局表示，今天仍受強烈大陸冷氣團影響，中部以北及東半部天氣寒冷，其他地方早晚也偏冷，台中以北及宜蘭防局部攝氏10度以下低溫。

中央氣象局表示，清晨中部以北及東北部低溫只有10到12度，其他地方約14、15度，沿海空曠地區會更低；白天北台灣溫度回升有限，高溫僅13、14度，中部及花東約16到19度，南部可來到21至23度。

氣象局提醒，台中以北及宜蘭會有局部10度以下低溫，尤其新竹以北及宜蘭10度左右或以下低溫持續的時間較長，請做好保暖工作。

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氣象局表示，華南東移出來的雲雨區減少，各地降雨機會較昨天低，不過桃園以北、東半部地區、恆春半島及中南部山區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲。

另外，東北風明顯偏強，桃園至台南、東部、恆春半島沿海及蘭嶼、綠島、澎湖、金門易有9至10級強陣風，基隆北海岸、東北部、東南部沿海及桃園至雲林地區、馬祖也有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，海邊活動請注意安全。（編輯：張雅淨）1120215