立委盼國有地優先用於社宅等公益性政策需要

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（中央社記者范正祥台北15日電）台灣房價屢創新高，房租飆漲、升息讓房貸族負擔大增，社宅建設又未如預期。時代力量立委邱顯智今天召開記者會呼籲，政府應將國有地優先用於社會住宅等具公益性的政策需要。

邱顯智在立法院召開「社宅進度大落後，國有地標租助炒房？」記者會，以位於台北市信義區六張犁的陸軍保養廠C基地地上權案為例，質疑此區比照鄰近土地規格，大概可以興建790戶社會住宅，但卻招標地上權讓建商興建地上權住宅。

他指出，現況空置的陸軍保養廠營區有A、B、C、D、E基地，面積合計約5.01公頃，其中A、B、D、E基地是辦理社會住宅，但保留了C基地招標地上權住宅，C基地面積約1.59公頃，美其名是活化資產，實際上卻只是著眼於短期利益。

記者會上，邱顯智公布，統計國有財產署自2020年至2022年度設定地上權案件，得標金額將近新台幣600億元。

邱顯智質疑，國有土地資源有限，興建社會住宅都已經快要找不到地了，卻還在用設定地上權的方式招標，讓大家出價，最後不但又會推升房價，也助長土地炒作，更是排擠掉原本就已經進度落後的社會住宅興辦資源，會讓青年感到失望。

邱顯智呼籲，如果新任行政院長陳建仁有心回應青年居住問題，應該做出承諾，包含陸軍保養廠C基地等國有及公有地，應該優先用於社會住宅等公益性政策。

另外，邱顯智也建議，政府應解決租屋黑市的問題，提高承租人及社會弱勢在租賃市場上的議價能力，而不是推動使用權住宅，讓少數人占用稀有的國家資源。

談及台灣居住政策和社會住宅的推動，今天出席記者會的OURs都市改革組織秘書長彭揚凱表示，國有土地作為全民資產，它最重要的不是貨幣價值而是社會價值，意即這塊土地的運用，可以為台灣民眾和都市環境提供什麼樣的正面效益。

彭揚凱說，希望新內閣能夠思考公有土地下階段應該怎樣活化使用，不要想著怎樣讓公有土地賺錢，而要想想如何最有效運用，譬如包括興建社會住宅。（編輯：張均懋）1120215