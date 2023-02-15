110年綜所稅補稅單 繳納、錯誤更正申請2/20截止

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北15日電）財政部台北國稅局今天表示，民國110年度綜合所得稅結算申報應補稅案件，已寄發核定稅額通知書及繳款書，繳款期間為今年2月11日至20日。

台北國稅局指出，納稅義務人如果收到綜所稅結算申報補稅稅單，要先仔細核對內容，包括繳納通知書是否出現記載、計算錯誤或重複情形；若有上述狀況，應在繳納期限2月20日內，檢具相關證明文件及更正申請書，向戶籍所在地國稅局分局、稽徵所申請更正。

如果核定稅額通知書及繳款書內容無誤，民眾須如期繳納，若逾期繳納，將加徵滯納金，自2月21日起每逾3天按滯納數額加徵1%，最多加徵10%；逾30天仍未繳納者，移送強制執行。

台北國稅局指出，目前繳稅管道多元，納稅義務人除可持繳款書至各代收稅款金融機構繳納（郵局不代收）外，也可於繳納期限內使用ATM、透過網際網路以晶片金融卡轉帳、活期（儲蓄）存款帳戶及信用卡繳稅。

同時，民眾可利用電子支付機構或開辦「行動支付工具」繳稅業者的APP，自行輸入繳稅資訊，或掃描繳款書上QR Code行動條碼後，以電子支付帳戶或綁定信用卡、晶片金融卡繳納稅款。

應繳納稅款在新台幣3萬元（含）以下者，可至統一、OK、全家、萊爾富等4家便利商店繳納。

台北國稅局表示，國稅局的繳款書都是以雙掛號郵寄，絕對不會以電話或傳送簡訊方式，通知納稅義務人至ATM依指示操作繳稅，呼籲民眾勿受騙上當。（編輯：張良知）1120215