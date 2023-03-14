5月綜所稅網路申報 試辦附件上傳功能

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（中央社記者張璦台北14日電）財政部指出，今年5月綜所稅網路申報系統將試辦「附件上傳」新功能，民眾須檢具的各項證明文件，電子檔在一定大小內，可直接上傳，免寄送至國稅局。

財政部長莊翠雲明天將赴立法院財委會進行業務報告並備質詢，報告於今天率先出爐。

根據報告，在簡政便民措施方面，今年5月起，手機版報稅系統將新增現金繳稅及申請延分期繳稅功能，並在網路申報系統，試辦附件上傳服務，目前以10MB為限。

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綜合所得稅納稅義務人透過網路辦理結算申報，如果有依法必須檢具的相關證明文件及單據資料，包含捐贈收據、子女在海外讀大學的在學證明等，應在期限內，以掛號寄送戶籍所在地國稅局所屬分局，或就近送至任一國稅局代收；附件上傳功能上線後，可增加民眾網路報稅便利性。

此外，報告指出，今年10月1日起，新增土地增值稅、契稅及印花稅介接超商多媒體資訊機（KIOSK），提供繳稅服務，增加民眾多元繳稅管道；同時，也將推動 「使用牌照稅歸戶線上申辦作業」，讓民眾可同時進行多台車輛使用牌照稅的繳納。（編輯：翟思嘉）1120314