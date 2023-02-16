17縣市低溫特報苗栗7.4度 吳德榮：19日再迎冷空氣平地探10度

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（中央社記者張雄風台北16日電）氣象局今天針對17縣市發布低溫特報，清晨本島平地最低溫為苗栗縣三灣鄉攝氏7.4度。氣象專家吳德榮表示，今天天氣好轉，19日下午起另一波強冷空氣南下，部分縣市平地仍可降至10度左右。

中央氣象局今天發布低溫特報，強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生。上午新北、桃園、新竹有局部持續10度左右或以下氣溫發生。

根據氣象局網站，今天清晨本島平地最低溫為苗栗縣三灣鄉7.4度；台北市則以文山區11.3度最低。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天天氣好轉、各地晴時多雲，東半部偶有零星飄雨；持續受「強烈大陸冷氣團」影響，白天陽光下氣溫略升，各地早晚偏冷，今夜明晨因輻射冷卻加持，部分縣市平地最低氣溫仍在10度以下。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明天白天起至19日上午冷空氣持續減弱，天氣逐日回暖，各地大多晴朗穩定，日夜溫差大；18日至19日上午西半部、金馬易有霧，東半部偶有局部短暫雨。

吳德榮提到，最新模式模擬顯示，19日下午起另一波強冷空氣南下，北、東轉雨、氣溫開始下降；21日晚、22日晨氣溫降至最低，部分縣市平地仍可降至10度左右。其強度比上波稍弱，能否觸及「強烈大陸冷氣團」標準還不一定，因為模式亦顯示菲律賓東方海面有熱帶擾動活動，其動向對台雖不具威脅，但會增大氣溫模擬的「不確定性」，應持續觀察。（編輯：陳政偉）1120216