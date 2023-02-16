農改場善用無人機 蕎麥撒播種子提高效率5倍

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（中央社記者楊淑閔台北16日電）為解決農業缺工，花蓮區農改場表示，當地產銷班蕎麥栽種655公頃為全國之冠，人工撒播種子每公頃費時近1小時，改用無人機僅10到15分鐘，提高效率5倍，並省下翻耕成本費用。

為改善農業缺工問題，行政院農業委員會各場試所等多結合科技研究可行方案。農委會花蓮區農業改良場作物改良課課長葉育哲今天接受電訪時表示，經由15名工作人員考取無人機證照進行測試，完成無人機蕎麥種子撒播技術的開發，證實效益多元。

他說明，測試結果顯示，使用無人機從天上撒播蕎麥種子，每公頃僅需10到15分鐘，對照目前使用人力撒播要50到60分鐘，提高作業效率5倍。

他指出，對照現況是一期水稻收割後才使用人力撒播種子，種子會被鳥類看見啄食；使用無人機撒播種子，則建議農民在第1期作水稻收割前撒播，一來農民不用排程等代耕業者收割完才能撒播種子，方便農民直接進行撒播。

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況且先撒後收割，機器會進行兩個動作，除了收割水稻，同時會將稻稈切碎覆蓋在農地上，已先撒播的種子也會被覆蓋，可避免被鳥兒啄食，並省去每公頃6000元的翻耕成本。此外，因為稻稈切碎覆蓋在農地上，雜草也會長得比較慢。

他說，這無人機撒播蕎麥種子的技術，15日已攜手玉里雜糧班班長小劍劍（謝銘鍵）及楊鎮宇農友舉辦觀摩會，歡迎有無人機證照的農民學習運用，沒有相關證照、機具者，可請代耕業者協助執行。（編輯：李亨山）1120216