除害蟲省工新招 無人機投放寄生蜂球效率強6倍

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

花蓮區農改場表示，因須用釘書機一片片釘在作物葉子上，很費工；已實測改用無人機投放載著內裝寄生蜂卵片的蜂球，對比現行做法，效率提高6倍以上。（花蓮區農改場提供）中央社記者楊淑閔傳真 112年2月17日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北17日電）運用寄生蜂卵片除蛾類害蟲有益生態永續。花蓮區農改場表示，因須用釘書機一片片釘在作物葉子上，很費工；已實測改用無人機投放載著內裝寄生蜂卵片的蜂球，效率提高6倍以上。

聯合國的永續倡議正在農業各領域發酵中，但是不傷害環境的作法總是比較費工，偏偏各國農業多面臨缺工難題，尋求科技協助成了解決之道。

行政院農業委員會花蓮區農業改良場，除近日舉辦觀摩會，推廣農民使用無人機撒播蕎麥種子，效率可翻5倍並省下翻耕的人力開銷之外；花蓮區農改場作物改良課課長葉育哲接受中央社記者訪問時指出，已到台南市學甲區的硬質玉米栽種區示範「無人機投放寄生蜂球除害蟲」的省工方式。

什麼是蜂球？葉育哲說，現在興起運用天敵機制除掉作物害蟲的永續生態方式，但是蛾類害蟲的天敵寄生蜂卵片的使用，要靠農民用釘書機一片片釘到作物的葉子上，而硬質玉米田非常遼闊，為了解決費工費時問題，花蓮區農改場研發出用紙做成的蜂球，內裝寄生蜂卵片，蜂球外表有洞，可讓小蜂飛出除天敵。

他並說，關鍵是蜂球的洞很小，可避免螞蟻進入吃掉蜂卵，再配合無人機操作，將蜂球一顆顆裝載在底部有出球洞的塑膠盆載送升空，接著一球球投放到硬質玉米田區，每公頃只要10分鐘就能作業完成，對比人力釘放寄生蜂卵片的現行做法，效率提高6倍以上。

花蓮區農改場資訊顯示，投放裝置每桶可承載343顆蜂球，足以防治2.8公頃。實際操作時，僅須設定田區範圍，上傳點位資訊後，使用規劃飛行模式，即可達成大面積天敵防治工作。

葉育哲說，因為蜂球為研發專利，須完成相關行政作業後方能技轉，屆時歡迎農民、農團善加運用。（編輯：陳政偉）1120217