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人才國際文化交流 史前館與台東高商簽合作意向書

2023/2/17 17:42（2/17 18:06 更新）
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台灣史前文化博物館長王長華（前中右）與台東高級商業職業學校長曹學仁（前中左）17日簽署館校合作意向書，雙方將建立館校教育合作與互惠，藉此強化在地人才培育及國際文化交流與互動。（史前館提供）中央社記者盧太城台東傳真 112年2月17日
台灣史前文化博物館長王長華（前中右）與台東高級商業職業學校長曹學仁（前中左）17日簽署館校合作意向書，雙方將建立館校教育合作與互惠，藉此強化在地人才培育及國際文化交流與互動。（史前館提供）中央社記者盧太城台東傳真 112年2月17日
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（中央社記者盧太城台東縣17日電）史前館今天與台東高商簽署館校「合作意向書」，未來雙方透過以課程教學合作方式，建立館校教育合作與互惠，強化在地人才培育及國際文化交流與互動。

今天在國立台東高級商業職業學校舉行的簽署典禮，國立台灣史前文化博物館長王長華、東商校長曹學仁在史前館研究人員及東商師生見證下共同簽署館校「合作意向書」。

史前館新聞稿表示，未來雙方將以課程教學合作方式，透過史前館更新後的展示資源共同研發教案，建立館校教育合作與互惠，藉此強化在地人才培育及國際文化交流與互動。

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王長華表示，這次合作為史前館籌建以來首次與在地高中職跨界合作教案設計與執行。期盼在這次館校合作經驗下，未來增進各級學校團體利用博物館資源開發多元教學方案可能性，讓史前館善盡對社會及各級學校的責任，促進台灣史前及南島文化推廣與發展。

曹學仁感謝與史前館完成館校合作意向書簽署，他說，尤其能以博物館資源為核心，提供東商學生高品質且完整的博物館教育機會，與台東在地國家級博物館共同營造並擴大在地學習圈，落實職業教育與社會產業連結的教育目標；藉由這次產學合作達到雙方互惠加乘效益，也無疑是為學生打開一扇認識世界的窗。（編輯：孫承武）1120217

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直擊博物館幕後工作 史前館結合圖文作家辦特展
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