跳島郵輪疫後觀光新藍海 可望吸引國外高端客

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（中央社記者汪淑芬台北17日電）交通部航港局主動出擊，結合鄰近國家籌組「亞洲跳島郵輪聯盟」（AACA），並認為是疫後觀光新藍海，不但提升台灣離島的國際能見度，也可望吸引國外高端旅客來台灣。

航港局為提升台灣在國際郵輪市場的能見度，結合鄰近國家推動成立亞洲跳島郵輪聯盟，今天簽署合作意向書。

航港局航務組長賴炳榮接受中央社記者訪問說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前，台灣的郵輪市場8成以上是台灣旅客，未來除了吸引國外郵輪以台灣為母港，及來台灣掛靠外，也應讓已成國際趨勢的探索型郵輪來台灣，認識台灣的離島。

賴炳榮指出，探索型郵輪與一般能載運上千人的大型郵輪不同，通常噸位小，但設備豪華，搭載旅客約100多人，最多不超過500人，屬於高檔旅客，探索型郵輪都不停靠大城市港口，而是帶旅客到有特色的小島，跳島旅遊也是目前國際趨勢。

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賴炳榮說，台灣有漂亮的離島，但不少國外跳島型郵輪常是路過而不停靠，主要是多半對台灣的離島很陌生，成立亞洲跳島郵輪聯盟就是希望和鄰國一起促成亞洲跳島郵輪航線，讓搭探索型郵輪的高端國外旅客認識台灣的金門、馬祖、東引、澎湖、綠島、蘭嶼。

金界旅運服務集團副董事長張詩怡接受中央社記者訪問說，事實上，旅遊業者也是從國外航商口中得知，台灣的離島有發展跳島郵輪的條件，金界旅行社曾協助國外探索型郵輪到台灣東部海岸停靠過，探索型郵輪旅客希望以深度及生態旅遊方式探索所到之處，亞洲跳島郵輪聯盟成立後，國外郵輪業者可從共同的平台，一次獲取包括台灣在內的亞洲跳島郵輪相關資訊。（編輯：管中維）1120217