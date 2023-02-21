學生抄襲調查：75%抄網路、15%抄中國論文

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（中央社記者陳至中台北21日電）中文抄襲比對系統業者「快刀」分析2020到2022年數據，今天公布調查結果，75%的學生抄襲是抄網路資料，其次為中國大陸的論文（15%），改寫抄襲是學生最常犯的錯誤。

快刀系統以中文AI（人工智慧）技術為主，是台灣學界常用的比對系統之一。快刀系統今天發布新聞稿，採樣2020到2022年間超過2萬份文章數據分析，發現網路資料是學生抄襲的主要來源。

快刀系統總經理林政宏表示，網路資訊取得簡單方便，因而成為主要的抄襲來源。另一方面，由於學校日益重視抄襲比對，近年學生抄襲國內論文或文獻的比率大幅降低，反而是抄襲中國的比率提高。

林政宏也提到，很多學生以為將文章改寫或換句話說，就不算抄襲，但其實只要把別人的文字或想法放在自己的文章中，卻沒有標註來源，即便是幾個字也算抄襲。

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快刀系統分析學生抄襲的種類，「改寫抄襲」占比為40%，包括將多篇內容湊成一篇；一字不改直接複製的「直接抄襲」占25%；未清楚標註來源的「不當引用」則占35%。

林政宏表示，近年除了大專，高中也開始重視學術倫理，並在小論文、閱讀測驗比賽中導入比對系統。他也提到，比對資料庫的完整也受到重視，須對網路資料及中國論文有更高的涵蓋度，並即時更新資料。（編輯：張雅淨）1120221