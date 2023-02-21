防疫有功 台東醫檢師兄弟檔獲獎

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台東馬偕醫院醫檢師兄弟檔許晢尉（左）、許啟晧（ 右）負責醫院COVID-19快篩和支援各鄉鎮篩檢，站在防疫最前線，台東醫檢師公會為鼓勵醫檢師在防疫上的貢獻，特別頒發優秀醫檢師獎，感謝兩人守護台東民眾健康。（台東馬偕醫院提供）中央社記者盧太城台東傳真 112年2月21日

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（中央社記者盧太城台東縣21日電）台東馬偕醫院醫檢師兄弟檔許晢尉、許啟晧負責醫院COVID-19快篩和支援各鄉鎮篩檢，站在防疫最前線，台東醫界頒給優秀醫檢師獎，感謝守護台東民眾健康。

「雖然是遲來的鼓勵，卻彌足珍貴」台東馬偕醫院新聞聯絡人蔡福松今天告訴媒體，醫院檢驗師許晢尉、和許啟晧在疫情期間處理操作大量的快篩檢驗，及支援包括偏鄉的各地篩檢站，兄弟倆在檢驗崗位上默默付出，做好防疫醫療的檢驗數據，是疫情能否守住重要的一環。

蔡福松說，在醫護人員獲得一片掌聲下，他們顯得低調及不為社會所看見，今年台東醫檢師公會為鼓勵醫檢師在防疫上的貢獻，特別選出優秀醫檢師，頒獎給這兩兄弟。

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蔡福松表示，許晢尉、許啟晧兄弟檔及太太都在台東醫檢界工作，可說是檢驗世家。兩兄弟只差1歲，學校實習時都在台東馬偕，畢業後也都剛好抽到海軍。許啟晧是退伍後直接到台東馬偕工作，在馬偕已待12年；許晢尉則是先到台東基督教醫院服務一段時間，慢弟弟1年進馬偕。

許啟晧在生化單位，每天需要先確認機器沒問題才能將檢體上機，提供準確的數字給醫生參考；許晢尉則在鏡檢室，每天要操作COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩檢體及需要在顯微鏡下看寄生蟲，受聘僱外國人的寄生蟲檢驗報告大部分出自他手。（編輯：謝雅竹）1120221