阿里山花季3/10登場 例假日上午時段交通管制

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北21日電）阿里山花季將從3月10日開始，公路總局今天表示，花季期間例假日及連續假期的上午6時到11時進行交通管制，呼籲旅客可搭乘公共運輸前往。

阿里山花季從3月10日到4月10日登場，屆時將陸續有各品種櫻花綻放，預估今年花況將比往年還要好。交通部公路總局今天在記者會中表示，與林務局嘉義林區管理處、交通部觀光局阿里山國家風景區管理處、嘉義縣政府及客運業者等單位合作，在花季期間的例假日及連續假期的上午6時到11時進行交通管制，管制日約12天。

公路總局表示，除了持有相關證明文件或特殊情形外，管制期間禁止小型車通行，遊客需到台18線61K樂野服務區轉乘接駁客運上山，接駁客運車票預計3月1日凌晨0時起開放民眾劃位。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

公路總局指出，鼓勵旅客可以搭乘公共運輸前往，客運路線包含7329高鐵嘉義站-阿里山、7322台鐵嘉義站-阿里山、1835台北轉運站-阿里山及6739日月潭-阿里山等4條路線，遊客憑車票享入園門票新台幣150元，搭高鐵也享85折優惠。

搭乘遊覽車的團體遊客方面，公路總局表示，例假日及連續假期的上午6時到11時請在台18線29K（五虎寮橋下游300公尺處）先行購買門票，現場僅開放購票人員人車購票。（編輯：張雅淨）1120221