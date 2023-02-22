南科嘉義、屏東園區過環評 擬打造生態廊帶

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風、黃國芳台北22日電）環保署環評大會今天通過南科嘉義、屏東等2園區開發環評案。南科承諾針對草鴞、環頸雉等動物加強保育，打造南台灣的生態廊帶，另外也會與工業局合作廢棄物處理。

行政院環境保護署今天召開環境影響評估審查委員會第436次會議，審查南部科學園區嘉義、屏東等2園區開發計畫環境影響說明書。

此2案的開發單位皆為國家科學及技術委員會南部科學園區管理局。南科說明，嘉義園區位於太保市，面積約88公頃，主要引進產業包含精準健康、智慧載具、智慧農業及其他新興科技等；預估年產值新台幣325至380億元，提供就業機會4900至5700人。

屏東園區位於屏東市，開發面積約73.83公頃；發展四大主軸產業包含「智慧農醫」、「綠色材料」、「太空科技」及「其他新興科技」；預估創造年產值305至360億元，提供4800至5400個就業機會。

環評委員認為，南科陸續有許多保育動物如草鴞、環頸雉環境營造的區域，建議能有專責的人或單位，打造如「環頸雉生態棲地營造應採開放式空間設計」，對生態環境有比較正面的幫助。

南科表示，如草鴞保育計畫已徵詢保育主管機關及專家學者；而環頸雉於4至7月繁殖期，若有發現巢位，將請施工單位暫緩巢位周邊50公尺施工行為；相關保育措施持續滾動檢討，希望能營造成南台灣的生態廊帶。

也有環委建議科學園區、工業區的廢棄物處理設施應該能夠互相協助；環保署長張子敬也認同，並表示廢棄物處理不應該只有緊急、歲修時才互助，而是希望國科會、經濟部工業局平時就能考慮處理相互協助的機制，協助廢棄物去化。此意見也獲得經濟部、國科會認同。

經閉門會議討論，南科嘉義、屏東園區2案皆獲環委認同，建議補充修正後通過。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

嘉義縣長翁章梁表示，嘉義科學園區將扮演加速器，鏈結大埔美精密機械園區、馬稠後產業園區及水上南靖與中埔公館產業園區民雄航太園區、水產精品加值園區等，以支援合作、厚植群聚方式強化產業群聚競爭力，同時結合在地需求，引導現有產業轉型升級與創新。

嘉義縣政府指出，今年6月嘉義科學園區將同步啟動招商及施作公共設施，位於園區內的實驗中學預計2024年招生，園區2029年完成開發，將創造5700個就業機會及新台幣380億元年產值，未來將會看到不一樣的西部走廊與嘉義縣產業起飛。（編輯：陳清芳）1120222