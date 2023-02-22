因應連假車潮 台8線、台9線2搶修路段管制放寬

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（中央社記者張祈花蓮縣22日電）228連假花東住房率逾8成，因應旅遊車潮，公路總局調整2災害路段管制時間，台9線大清水明隧道邊坡工程連假期間暫停施工管制；台8線關原災害路段上午7時至下午5時開放通行。

公路總局第四區養護工程處今天發布新聞資料指出，228連假期間，蘇花路廊雙向交通量預估逾10萬輛次，南下車潮預計24日湧現，25日將出現最大車潮；北上車流高峰為28日。

公路總局指出，連假期間台9線蘇花路廊將實施時段性禁行21噸以上大貨車（含砂石車）及大客車優先行駛措施，包含蘇澳地區分流措施、蘇花改路段開放大客車通行路肩，及崇德路段大客車優先道等。

另外，蘇花公路大清水明隧道1月崩坍搶通後，施作邊坡保護工程，每天整點放行15分鐘，因應連假，施工管制將於24日中午12時起暫停，連假結束後恢復施工管制。

台8線中橫公路171.4公里處關原災害路段同樣也在進行搶修工程，每天4次放行，因應連假疏運需求，25日至28日每天上午7時至下午5時採單向管制輪流放行，3月1日恢復管制。（編輯：謝雅竹）1120222